P3D: Ronvau peut-il contrer la meilleure attaque de la série que possède Mont-Saint-Guibert ?

Dans les rangs de Chaumont, on reste sur un bon partage contre Beauvechain. "On jouait le point, surtout pas la défaite, et je suis content car les consignes ont été respectées en ce sens", apprécie l’entraîneur, Laurent Godelet, qui devra se passer des services d’Ingberg (absent) et de Verrept (blessé) mais qui pourra compter sur les retours de Focant et Delikus. "Un peu comme nous, j’ai l’impression que c’est tout ou rien avec Mont-St-Guibert. On va travailler quelque chose cette semaine pour les contrer mais si on y met la même envie et avec les 2-3 retours, je pense qu’on peut faire la surprise et aller chercher quelque chose d’intéressant. Pas seulement un partage mais peut-être même la victoire car on n’avance pas beaucoup avec des nuls par rapport à la victoire à trois points."