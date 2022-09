P3D: Michel Massant est formel, un Mélin appliqué peut faire mal

Perwez B est en pleine confiance suite à ses deux dernières victoires sur des scores fleuves. "On continue à appliquer ce qu’on travaille aux entraînements mais l’équipe est encore jeune et un week-end n’est pas l’autre", prévient l’entraîneur, Hicham Zougagh, qui aura l’embarras du choix au niveau effectif. "Le problème de cette rencontre à l’extérieur, c’est qu’on ne sera pas à notre avantage car on connaît leur terrain, en herbe et en montée, qui ne sera pas facile à cause de la pluie. Quand j’ai repris l’équipe la saison dernière, on avait fait 3-3 là-bas avec du vent et de la pluie. J’espère que la mentalité des jeunes sera à la hauteur en sachant qu’on ne pourra pas pratiquer notre jeu comme on le fait d’habitude sur un beau synthétique."