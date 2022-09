P3D: le tour des équipes, Beauvechain rencontre Chastre

Incourt

Les frères Pierquin rentrent. "On commence à retrouver tout le monde, c’est de bon augure et on espère débloquer notre compteur de victoire à domicile face à une équipe de Jodoigne jeune et qui possède beaucoup de qualités", souligne Vincent Charlet (T1).

Mont-Saint-André

Le match contre Walhain sera rejoué le jeudi 13 octobre. "Jouer un jeudi n’est pas plus mal car ça remplace un entraînement, note Stéphane Decock (T1). Pour ce soir, Wavre-Limal est l’un des favoris, ce sera compliqué." Scherrens reste suspendu. La saison de Schurmans (genou) serait déjà finie.

Beauvechain

Goergen, Verviers et Ezzatri rentrent. "La chance du champion n’est pas chez nous car on joue bien mais on a encore gaspillé deux points, souffle Jabran Albahtouri (T1). C hastre nous avait empêchés d’aller au tour final et on doit gagner pour rester dans le bon wagon."

Chastre B

Il faut relever la tête. "On savait qu’une lourde défaite pouvait arriver à un groupe en construction mais on doit avancer et j’espère qu’on sera motivé, sinon ce sera encore compliqué face à l’un des favoris qu’est Beauvechain", remarque Jonathan Fadeur (T1).

Grez B

Après trois déplacements, les Gréziens retrouvent leur terrain, le samedi soir, avec un éclairage refait. "Ça reste positif avant Mont-St-André car on progresse bien dans le jeu et la possession, mais on ne marque pas assez de buts", analyse Nicolas Gilles (T1).

Jodoigne B

Sans faire de bruit, la RAS est dans le groupe des deuxièmes. "Pourquoi ne pas essayer d’accrocher quelque chose mais sans se mettre la pression car l’équipe est jeune, commente Johan Grommen (T1). Je ne connais pas Incourt mais on jouera pour gagner."

Ottignies

Deux retours mais toujours trop d’absents en défense. "Je connais tous les joueurs de Walhain ainsi que leur système de jeu un peu stéréotype qui consiste à lancer Joiret et Koninckx en profondeur, détaille José Mendès (T1). Si on arrive à les bloquer, on peut limiter les dégâts."

Walhain

Le leader retrouve le terrain après un week-end de repos forcé. "Ottignies n’a pas encore pris de point mais attention à la bête blessée et le piège que constitue leur vieux synthétique, prévient Mathieu Michielsens (T1). Il faudra pratiquer notre jeu et enfin concrétiser nos occasions."