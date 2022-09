P3C: Les semaines à venir seront cruciales pour Walhain B

Confrontée à des absences longue durée suite à des blessures ou à des suspensions, la bande à Corentin Koninckx a également dû se farcir un calendrier pas piqué des hannetons avec des rencontres face à Saint-Michel B, Boitsfort B, Woluwe, Polonia Limelette ou encore La Hulpe B. "C’est clair que nous n’avons pas été épargnés par un programme plutôt corsé et comme nous sommes toujours en rodage, il était difficile de prendre des points. Nous avons tout de même pris la mesure de Bierges dans une rencontre que nous avons bien maîtrisée et c’est là-dessus que nous devons nous baser", admet le capitaine de 21 ans.

Tout n’est malgré tout pas à jeter dans ce début d’exercice pour les Brabançons wallons puisqu’avec son récent 3/18, ses six buts marqués et vingt-trois concédés, Walhain B fait mieux que la saison dernière à pareille époque. "L’effectif a été pas mal chamboulé mais ce sang frais nous a fait du bien. On sent qu’un nouveau cycle a été enclenché mais cela prend du temps, c’est normal. Nous devons encore apprendre à tous nous connaître mais je suis optimiste."

Les semaines à venir seront primordiales pour les Walhinois puisqu’ils vont affronter des formations qui naviguent dans les mêmes eaux. "Nous allons rencontrer Huppaye B, Saint-Josse B, Incourt B, Ottignies puis le Stade Everois B. Un programme qui semble à notre portée et qui doit nous permettre de capitaliser et de démarrer une remontée au classement."

Avant ces duels importantissimes, Walhain B aura encore un gros morceau à se farcir: Stéphanois B. Un petit derby sous forme de préparation avant ces échéances capitales pour le T1 Andy Collée. "Les joueurs doivent se libérer de cette peur de mal faire qui engendre des défaites. Ils sont là pour prendre du plaisir. Je pense que nous avons les armes pour embêter cette belle équipe du Stéphanois et emmagasiner une bonne dose de confiance."