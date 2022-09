P3B: Le Waterlootois Mathieu Tarin a « une petite revanche à prendre sur Clabecq »

Notre interlocuteur, qui travaille dans le bâtiment et la jardinerie en plus de pratiquer d’autres sports comme le padel, a évolué dans les rangs adverses la saison dernière. "J’ai passé dix ans à Rebecq où j’ai fait mes classes jusqu’à 18-19 ans avant d’arrêter pendant deux ans. Je n’étais pas gardien à la base car mes parents n’aimaient pas ça mais j’ai une fois fait un remplacement et j’ai directement kiffé. Il faut dire que je suis grand et donc assez imposant dans un goal. Cela fait trois ans que j’ai repris le foot sérieusement, d’abord à Saintes puis à Neuville et l’année passée à Clabecq durant une moitié de saison. J’ai eu quelques désaccords avec le coach, rien de bien méchant, mais j’ai donc une petite revanche à prendre dans la bonne humeur d’autant que je vais retrouver des copains."

Titulaire lors des quatre premiers matches, Mathieu est satisfait du début de saison. "On a pris un bon départ même s’il y a eu un peu de laisser-aller dans le jeu lors des deux derniers matches, ce qui nous a valu de perdre deux points contre Nivelles. Mais, n’oublions que l’équipe change chaque semaine et notre nouveau coach effectue encore des tests pour trouver de la stabilité. En ce qui me concerne, je n’avais jamais joué à Waterloo mais le club a toujours eu bonne réputation que ce soit chez les jeunes ou en équipe première. Je l’ai rejoint pour gagner ma place dans une équipe qui propose du beau jeu."

Pour en revenir au choc du week-end, "je pense que ça se jouera d’abord à la motivation puis à celui qui jouera le mieux au foot."