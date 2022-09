Orp sourit à domicile mais se cherche en déplacement

Le groupe se cherche encore. "Je trouve que notre bilan de 9 points sur 18 n’est pas si mal. Le groupe actuel est bien mais il est nouveau. On doit encore apprendre à se connaître, progresser et trouver les automatismes. Du coup, ce serait déjà bien de jouer la première partie de classement."

Travaillant comme chauffagiste sanitaire, le résident de Jodoigne est resté fidèle à ses couleurs malgré un exercice très chahuté en P2. "Je joue au foot depuis tout petit et j’ai également évolué à Huppaye et à Jodoigne. Après tout ce qui s’est passé la saison dernière et les changements intervenus dans le club, c’est surtout pour le coach que je suis resté. Celui-ci m’a directement donné le brassard de capitaine et, si j’ai encore un peu de mal car c’est la première fois que j’endosse ce rôle, à vingt-deux ans, je me sens bien."

Les trois frangins réunis

C’est aussi la première fois que Tymothy évolue dans la même équipe que ses deux frères, Quentin et Jérémy. "Même s’ils ont été blessés et/ou suspendus, on a déjà joué tous les trois en début de saison. Tout se passe bien car il n’y a pas de différence par rapport aux autres joueurs. Moi je joue comme défenseur gauche, Quentin (ex-Jandrain) est plutôt milieu défensif ou défenseur droit, et Jérémy qui vient des U19 de Jodoigne évolue au milieu."

Timothy Hagnoul attend la visite d’Huppaye avec impatiente "car je connais beaucoup de gens là-bas. Je n’y avais pas passé une très bonne saison sur le plan sportif (descente de P2 en 2018-2019, NDLR) mais il y avait une bonne ambiance et on s’amusait bien."

Le match de samedi soir sera aussi particulier pour Gaëtan Gramme. "Huppaye est mon village depuis que je suis né. J’y ai joué et coaché pendant 5-6 ans, précise le T1 orpois. Je connais 80% du noyau adverse, qui me semble un peu moins fort depuis les départs de Vrins, Klompkès et Fontaine, mais j’attends surtout une réaction après avoir été en dessous de tout à Perwez alors que c’était aussi un match particulier pour moi."

En face, "on va retrouver pas mal de joueurs ainsi que Gaëtan qui est bon tactiquement, indique le T2 d’Huppaye, Laurent Moinil. Le but sera de confirmer notre succès contre Incourt mais il faudra faire attention et y aller de manière humble car beaucoup d’équipes se casseront la tête à Orp."