Ronvau a (re)trouvé sa place en P2

Après être montée en P1 il y a deux ans puis descendue en P3 la saison dernière, l’équipe a pris une nouvelle dimension avec les arrivées de filles de Perwez et de Wavre-Limal qui ont aussi apporté de la jeunesse au groupe. "Je fais désormais partie des vieilles, plaisante notre interlocutrice qui bosse dans la coiffure. En fait, je suis là depuis que l’équipe a été créée il y a une dizaine d’années. Au début, c’était encore avec la JS Chaumont qui a ensuite été reprise par Ronvau. J’ai connu les montées en P2 puis en P1. Mais c’était l’année du Covid où l’on n’a joué que peu de matches et c’était dur d’évaluer notre niveau. On a perdu certaines filles, d’autres dont je faisais partie étaient enceintes et Guillaume nous a fait redescendre en P3 après nous avoir concertées. Et comme on devait descendre de P1 (suite au forfait général, NDLR), on se retrouve en P2 et on s’en sort bien jusqu’ici. Il y a quand même pas mal de nouvelles mais tout le monde s’entend bien, le collectif a le dessus et on s’amuse bien."

Reste à savoir si les Chaumontoises seront en mesure de poursuivre sur cette lancée. "Je trouve qu’on est tombé dans une bonne série où Walhain et l’Union SG seront les grosses têtes. On va justement rencontrer Walhain qui sera un gros match, un peu plus compliqué pour nous. S’il continue à pleuvoir toute la semaine, leur terrain sera bien gras. Mais on va se battre pour essayer de gagner et ce serait bien de rester au moins dans les cinq premiers jusqu’en fin de saison."