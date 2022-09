Mais derrière une réalité des chiffres qui fait peur se cache un projet qui se met doucement en place. "Il est vrai que nous descendons de P1 mais il est important de préciser que seuls Christophe Ripet et notre deuxième gardien Noah Mayere étaient présents la saison dernière. Le reste, ce ne sont que des nouveaux joueurs et principalement des jeunes, insiste le président Rudy Dechamps. Nous manquons d’expérience dans une série ou tout le monde s’est renforcé et ou pas mal d’équipes possèdent un autre budget que le nôtre. Chez nous, la priorité pour cette saison était de remettre un équilibre financier dans le club, sans faire de folies, et on ne joue pas dans la même cour au niveau financier. La situation est plus décevante qu’inquiétante car tout se passe bien au niveau de l’école des jeunes, on enregistre de bons résultats en P3 et on attend maintenant nos premiers points en P2."

« Nous avons l’équipe la plus jeune de la série mais c’était notre volonté »

À voir jouer Nivelles, cela ne devrait pas tarder car tout n’est pas à jeter dans le début de saison des Aclots. "On manque de maturité dans les derniers gestes, défensifs ou en phase de finition, comme il nous manque aussi un brin de réussite. La moindre erreur se paie aussi cash. On sait très bien que nous avons l’équipe la plus jeune de la série mais c’était une volonté du club. Et nous ne sommes pas ridicules dans le jeu. Les entraînements sont bien donnés, le groupe travaille et l’ambiance reste bonne malgré les défaites mais il faut commencer à prendre des points. Notre coach fait son boulot, je n’ai rien à lui reprocher, mais il aime le foot offensif et je vais juste discuter avec lui l’idée de revoir le plan tactique pour jouer autrement."

Et si possible dès ce week-end à Stéphanois, "où j’attends une réaction du groupe lors d’un match très important chez un adversaire qui vient de monter. J’en toucherai un mot aux joueurs avant le match."