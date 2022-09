P2B: Frédéric Balan retrouve Ophain et Romuald Lecocq

Ce week-end, les deux hommes en seront déjà à leur quatrième confrontation comme coaches interposés. "Dans les chiffres, Fred mène avec deux victoires. J’en ai une et il y a aussi eu un match nul, remarque Romuald Lecocq. On se connaît par cœur, on a passé de belles saisons à Ophain et c’est toujours un plaisir de se retrouver."

En plus, dans un match de haut de classement entre deux équipes ambitieuses cette saison. "Villers est un gros ténor de la série. Ils restent sur une défaite à Waterloo alors que nous avons concédé un premier revers inattendu contre Braine B. Il faudra réagir tout de suite, même si notre 11/18 actuel reste un bon bilan vu le calendrier compliqué que nous avons déjà abordé."

Thiry est suspendu. Colla revient de blessure. Du côté de Villers, Frédéric Balan devra se passer de Van Roy, suspendu et blessé. Comme son vis-à-vis, le coach villersois s’attend à de belles retrouvailles avec son ancien joueur. "Romuald était un pur attaquant, un n° 9, véritable renard des surfaces. J’en garde un bon souvenir et il m’a rendu beaucoup de services à l’époque, surtout la fameuse saison ou nous sommes montés en P1 et ou nous avons disputé la finale de la Coupe de Brabant. Il reste sur une très belle carrière de joueur et il connaît le football."

Villers-Ophain, le duel de ce dimanche s’annonce serré. "Les deux équipes restent sur une défaite mais peuvent être créditées d’un début de championnat positif. Après une défaite, il est important de réagir le plus rapidement possible et il y aura de l’intensité dans le match de ce week-end."

Rixensart

Le déplacement à Braine B s’annonce compliqué "mais peu importe l’adversaire, la priorité est mon équipe", lance le coach Pierpaolo Giunta.

Lasne-Ohain B

Il y aura pas mal d’absents pour la réception de Waterloo, un match décalé dimanche à 13 h. "On aborde une série de matches plus compliqués. On n’est pas en avance sur le programme et il faudra récupérer les points perdus", annonce Gilles Stephany.

Saintes

Clément est incertain pour le déplacement à Jodoigne mais El Bakkali est de retour. "Le match s’annonce intéressant pour les deux équipes, Jodoigne pour voir s’il a sa place dans le haut du classement, et nous pour oublier les deux défaites face à Villers et Auderghem, et passer à autre chose", remarque Dorian Nizot.

Chastre

Mouton, Groux et Bajusz ne seront pas du déplacement à La Hulpe, "une équipe qui tourne bien. Ils surfent sur leur bon deuxième tour de la saison dernière et leurs bons transferts de cet été et ce sera compliqué", prévient Hassan Riani.

Wavre-Limal

Nicaise et Ballieux sont blessés, Schildermans est suspendu pour la réception de Rebecq, "une équipe qui est juste devant nous. Comme on doit se rapprocher et que les gens doivent avoir peur de venir chez nous, on doit gagner", assure Cédric vanton.

Braine B

Nielson et Sylla sont blessés. Dettori est incertain pour la réception de Rixensart. "On reste sur de bons matches et un bon résultat à Ophain où l’équipe a fait preuve de réalisme et de ténacité, apprécie Axel Smeets. J’espère que c’est de bon augure pour la suite."

Waterloo

Rodriguez est suspendu et Patureau à l’étranger pour le déplacement à Lasne-Ohain dimanche à 13 h, "un derby, un match intéressant", prévient Olivier Houben.

La Hulpe

Pas d’absents pour la réception de Chastre, "un match important que nous voulons absolument gagner, commente Jonathan Cabron. On est bien, on a évité le piège face à Nivelles et il faut confirmer tout ça."

Auderghem

Le groupe sera au complet pour aller à l’ES Braine, "un adversaire qui a repris des couleurs ces dernières semaines, qui reste sur une victoire au caractère au Stéphanois, qui descend de P1 et qui a appris de ses erreurs. On s’y rendra avec beaucoup de prudence", assure Jean-Claude Delmoitié.

ES Braine

Le noyau devrait être au complet pour la réception d’Auderghem, "un des gros favoris de la série qui est dans une très bonne spirale. Le match sera compliqué mais on jouera notre chance à fond, annonce Michaël Ghion. Rivaliser sur une saison sera compliqué mais sur un match, tout est possible."

SC Jodoigne

Brandt et Calloens seront absents, Lentini incertain mais Closse de retour pour la réception de Saintes, "une équipe annoncée pour le Top 3 et ce sera un bon test pour voir où l’on se situe, remarque Martin Dehut. On y verra plus clair samedi soir."

Rebecq B

Pas d’absent pour le déplacement à Limal, "un match intéressant, comme tous les autres, remarque Francesco Marrella. Les jeunes prennent leurs marques et se stabilisent dans la série mais nous ne sommes pas à l’abri et tous les matches seront une bataille et à jouer."

Trois victoires pour trois défaites. Braine B présente un bilan "satisfaisant", estime le capitaine Matteo Dettori. "Nous sommes une jeune équipe qui progresse face à de bonnes équipes d’hommes. Depuis le début du championnat, nous avons rencontré six belles équipes, très solides, et qui vont au contact et au duel. Pour beaucoup d’entre-nous qui étions encore en U 19 la saison dernière, c’est là que se situe la plus grande différence. Mais on trouve notre place dans la série et tout se met doucement en place, à l’image de notre dernière belle victoire à Ophain." Après avoir participé au tour final la saison dernière, Braine B peut-il faire aussi bien cette saison ? "Il faut bien savoir que l’équipe est totalement différente mais faire aussi bien ou un Top 5 serait super."

Ses pronostics: Wavre-Limal – Rebecq B: 2 ; Jodoigne – Saintes: 1 ; La Hulpe – Chastre: 1 ; Stéphanois – Nivelles: 1 ; Villers – Ophain: X ; Braine B – Rixensart: 1 ; Lasne-Ohain B – Waterloo: 2 ; ES Braine – Auderghem: 2

La semaine dernière, Sébastien Van Den Eynde, capitaine d’Auderghem, a réalisé un 4/8.