Le tour des clubs du BW, Grez doit se reprendre

Stade Everois –Perwez

Leader de cette P1, les Perwéziens se déplacent samedi soir en pleine confiance chez un Stade Everois qui alterne le chaud et le froid depuis le début de championnat. "Ce sera un déplacement tout sauf évident chez une équipe qui a bien transféré et affiché ses ambitions. Ils possèdent des joueurs d’expérience et un coach qui a fait ses preuves", explique le T2 Fabian Bamps. Salvi revient de suspension mais Vanderhaegen, Siroux et Brassart sont incertains.

Genappe– BX Brussels

Les Jaune et Bleu se sont rassurés offensivement ce week-end en enfilant cinq buts à Berchem. Dimanche, il faudra se méfier d’un BX Brussels qui vient de faire mordre la poussière à Grez. "Ils restent sur quelques bons résultats mais à la maison, il nous faut les trois points. On sort d’une bonne prestation et j’espère que cette confiance va nous permettre de nous libérer", raconte le Vincent Kohl (T1). Van Ophalvens est incertain alors que Berdayes rentre de suspension. Brichart L. est également de retour.

Grez-Doiceau – Ixelles

Sur courant alternatif depuis fin août (3 victoires et 3 défaites), Grez doit se reprendre ce week-end après sa mauvaise dernière prestation. Les Ixellois restent sur cinq rencontres sans connaître la défaite. "Il faut absolument rattraper le faux pas du week-end dernier où nous sommes complètement passés à travers avec trop d’occasions loupées. Ixelles tourne bien pour le moment mais les joueurs ont une revanche à prendre", relate le T2 Sébastien Eggerickx.

Bakala entame deux semaines de suspension alors que Duhem effectue le chemin inverse.

AFC Evere– Tubize-Braine B

La RUTB sort de deux partages très intéressants face à Genappe et Lasne-Ohain. En déplacement chez la lanterne rouge du classement, le moment est idéal pour fêter la troisième victoire de la saison. "On se fixe des objectifs sur cinq matchs et celui-ci est clairement dans la lignée des victoires à ramener. On respecte l’adversaire mais il nous faut les trois points pour remonter au classement", argumente le T2 Christophe Houssiau.