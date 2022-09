Bon point (3-3) au White Star "que l’on a été chercher avec la hargne même si on a un coup-franc sur la latte à la fin, détaille Olivier Minsart (T1). On espère un match un peu plus facile contre Nivelles."

Nivelles

L’apprentissage de la P1 (0/12) continue. "Les semaines se suivent et se ressemblent. Mont-St-Guibert était très costaud et on va encore jouer une grosse cylindrée avec Ohain", note Frédéric Jankowska (T1).

Mont-Saint-Guibert

10 goals marqués à Nivelles. "On est chaque fois passé par les flancs avec notre vitesse, analyse Alain Charlier (T1). Avec les retours de Simon et Hermand, on vise encore trois points contre Boitsfort."

Jodoigne

Une heure de belle facture contre Auderghem B. "On marque minimum sept buts par match, apprécie Gilles Marko (T1). Après une demi-heure compliquée et des changements, on a enchaîné les buts."

Wavre-Limal

Premier succès en P1 face au BX: 5-1. "On a pris un penalty puis mené 2-1 sans bien jouer avant de se libérer après le repos, indique Mehdi Chakroun (T1). On devra confirmer car Auderghem est juste devant nous."

Chastre B

Bonne spirale avant Maccabi suite aux 8 buts inscrits à Boitsfort. "Je suis satisfait car il y a une belle évolution et on a vu de tout avec une clean sheet à la clé", savoure Léo Noemi (T1).

Provinciale 2

Walhain

Victoire par forfait à l’Union. "On les a attendus avec l’arbitre mais ils nous attendaient à un autre endroit, note Jamel Dennoune (T1). Dommage, ce devait être notre première bonne opposition."

Lasne-Ohain B

Après le 0-3 à Ladies Brussels "où l’on a été mis à mal au début avant de prendre le dessus avec un foot correct, on va essayer de contrer l’Union SG", avance Paulo Guimaraes (T1).

Jodoigne B

Contre le White Star (4-1), "on a fait la différence en première mi-temps face à une équipe jeune et on espère poursuivre à Auderghem qui monte de P3", souligne Pierre Haerlingen (T1).