Genappe et Maistriaux déjà en avance

Sur le terrain, le buteur maison Kévin Maistriaux est lui aussi en avance sur ses statistiques de 2021-2022 car à pareille époque, il n’avait pas encore inscrit le moindre but. Auteur d’un triplé en sortie de banc dimanche dernier face à Berchem, il a déjà scoré à sept reprises et truste pour le moment la tête du classement des buteurs de cette P1. "J’avais à cœur de prouver au coach qu’il n’aurait pas dû me mettre sur le banc et cela m’a plutôt bien réussi, rigole le numéro 9. Par rapport à mes stats, les performances de l’équipe sont plus importantes mais évidemment c’est un plaisir de débuter la saison avec autant de buts."

Son duo avec Michaël Roulez pèse déjà lourd pour l’instant puisqu’à eux deux, ils ont planté onze des quinze roses de leur équipe. "On s’entend vraiment très bien et on se trouve relativement facilement. C’est un réel plaisir d’évoluer avec un joueur aussi intelligent."

Des buts qui rapportent gros à un Genappe qui vient de monter sur la troisième marche du podium. "On doit encore bosser en équipe et trouver certains automatismes mais ne faisons pas la fine bouche. Tout n’est pas parfait mais nous sommes quand même dans le haut du tableau donc c’est positif", termine Kévin Maistriaux.

« On cherche encore l’équilibre »

Du côté du staff brabançon wallon, si on se félicite de la troisième place actuelle, on est tout de même conscient du travail qu’il reste à effectuer. "J’ai toujours des regrets par rapport à la défaite contre Saint-Michel et beaucoup de déception après le nul contre la RUTB. On aurait pu mieux faire mais on doit aussi faire pas mal tourner l’effectif à cause de blessures, suspensions ou absences. Dans cette période de tâtonnement, l’objectif est de perdre le moins de points possible et d’engranger un maximum. Certaines choses doivent encore se mettre en place et nous travaillons à trouver cet équilibre qui nous permettra d’être constants dans nos performances", explique le T1 Vincent Kohl.