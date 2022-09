Benjamin Ruelle: « Entraîneur à Villers est mon seul métier »

Il y a passé deux saisons. Il a ensuite voulu vivre une autre expérience et s’est installé dans la région namuroise. "J’ai eu contact avec plusieurs clubs de la région. Le club de Villers-la-Ville m’a semblé le plus intéressant, d’un point de vue sportif et sur le plan de la convivialité. Le projet sportif était intéressant. Je m’y suis engagé, je m’y sens bien, personnellement, et sportivement."

Entraînement tous les jours, sauf le mardi

Il entraîne la provinciale 1 messieurs, la P4 jeunes et les cadets garçons. "Je supervise tous les entraîneurs des équipes de jeunes. J’ai un diplôme français qui me permet d’entraîner jusqu’en nationale 3 en France, jusqu’en nationale 1 en Belgique."

L’homme est indépendant: "C’est mon seul métier. J’entraîne au club de Villers-la-Ville tous les jours sauf le mardi."

Il ne s’est pas fixé d’objectif avec l’équipe de provinciale 1 messieurs, qui s’est imposée 1-3 vendredi dernier à Guibertin. "L’objectif est avant tout de prendre du plaisir et viser le plus haut possible. Nous ferons les comptes à la mi-saison. L’équipe alignée est la même que la saison dernière. En préparation, nous avons gagné cinq rencontres, nous en avons perdu deux. Nous nous entraînons deux fois par semaine."