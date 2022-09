N2: une bonne première rencontre pour les Chaumontoises

Dans la même série, Walhain s’est incliné 3-1 à Haasrode Louvain (25-19, 25-22, 23-25, 25-13). "Je ne suis pas mécontent du résultat. Haasrode a une équipe très jeune, très haute. Les jeunes ont été vice-champions de Belgique en juniors. On a mené de quatre points au premier set (8-12) mais en fin de set, nous n’avons plus fait le point en attaque. Nos adversaires se sont échappés après 18-18 au deuxième set. Nous étions plus performants en attaque au troisième et avant de nous effondrer dans la quatrième manche. Nous avons livré un bon match si l’on excepte le dernier set", précisait le secrétaire, Alain Dupont.