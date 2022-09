JTP Blancs Gilets renoue avec la compétition

À Orp, ce samedi, une dizaine de jeunes ont donc vécu leur baptême du feu. "Le souhait était de trouver un moment et un lieu où nous pouvions motiver plusieurs jeunes à franchir le pas. Car le plus dur, quand on part dans une telle inconnue, c’est d’oser se lancer. Ils ont osé et ils se sont bien amusés même s’ils n’ont forcément pas gagné alors qu’ils en rêvaient. Mais le plus important était que chaque jeune donne le meilleur de lui-même et termine la course, avec le sentiment du devoir accompli. Là, on a vu une bande de postes qui se sont entraidés, encouragés et sont ravis de l’expérience."

Du côté des JTP Blancs Gilets, le test est concluant et cela incite les dirigeants à aller de l’avant. "Ici à Orp, on n’a vraiment rien préparé de spécial pour les encadrer, mais dorénavant, on va dépoussiérer le matériel qui a pris ces derniers temps la poussière dans nos installations, pour accompagner au mieux les jeunes, surtout que l’on va embrayer avec le challenge Henri Bensberg qui a lieu d’octobre à décembre, avec des conditions souvent compliquées comme la pluie et la boue. Tonnelles, karcher, outillage, groupe électrogène… il est temps de ressortir le tout et permettre aux JTP Blancs Gilets de retrouver son lustre d’antan avec les jeunes qui le souhaitent. Car on gardera, quoiqu’il arrive, toujours l’école VTT pour les jeunes qui souhaitent juste apprendre et s’amuser."