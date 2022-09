D3 ACFF: T2 de Jodoigne, Eddy Shamavu va retrouver le Léo

À Jodoigne, il aura également une double fonction, celle de T2 de Jérôme Terwagne mais aussi d’entraîneur des U 16. "Le club cherchait un entraîneur et cela se mettait bien", ajoute celui qui ne cache pas avoir des semaines "très foot" et qui suit les cours pour avoir son brevet UEFA A. "Après Chastre, il était temps de penser à mon après carrière de joueur et la demande de Jodoigne est arrivée au bon moment. Après avoir joué pendant 14 ans, en Belgique et au Luxembourg, il était temps de voir autre chose."

À la Cabouse, il prend son pied. "Tout se passe très bien, tant au niveau de ma collaboration dans le staff que dans nos résultats. On possède un bon groupe suite au très bon recrutement réalisé par Olivier Lallemand. Nous sommes en tête, tout va bien, mais il faut surtout rester les pieds sur terre et poursuivre le travail afin de viser sur la longueur."

Dimanche, c’est le Léo, où Eddy a joué trois saisons, qui se déplacera à Jodoigne. "Je vais retrouver Nicolas Hatefi avec qui j’ai joué au Standard en équipe d’âge et j’ai encore pas mal de copains là-bas. Ce seront de belles retrouvailles."

En espérant un bon résultat sur le terrain. "Jodoigne est capable de déranger pas mal d’équipes et je n’espère que du positif pour le club qui travaille bien au quotidien. Quant au Léo, attention. Ils sont dans le dur mais ils restent sur un 4/6 après leurs trois premières défaites et ils voudront faire quelque chose de bien chez nous. Il faudra s’en méfier."