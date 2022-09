Avec Olivier Fortemps en ski nautique, le Brabant wallon a aussi un champion du monde

Mais Olivier Fortamps a visé encore plus grand. À 14 ans seulement, il décroche sa première médaille et s’attribue l’argent aux championnats d’Europe. Si le ski nautique n’est pas un sport d’économies, c’est bien un sport d’opportunités. Il est difficile d’en vivre. Le sportif a pourtant vu des avantages du haut niveau. Après quelques années d’études à l’Ephec en Belgique, on lui offre la possibilité de partir aux États-Unis pour poursuivre son cursus et s’entraîner auprès des meilleurs. Là-bas, il est trois fois champion universitaire et obtient même un record. Mais ça n’est pas sa seule victoire américaine. En Louisiane, il rencontre son épouse. Après son MBA (master of business administration), il rentre en Belgique, les bras de sa femme autour du cou… Ainsi que quelques médailles.

Pendant douze ans, il travaille dans la finance et réalise ses performances à côté. Dans les années 90, il accumule les médailles. Il est difficile de tenir le compte pour le skieur. "Ce n’est pas le nombre de médailles qui compte, c’est tout ce que ça représente", confie-t-il.

Les années 2000 ne seront pas plus calmes en termes de résultats. C’est en 2012 que la carrière d’Olivier Fortamps prend un tournant.

La famille avant tout

Alors que tout file parfaitement pour le jeune prodige, le couperet tombe il y a dix ans. Son fils est atteint d’atrésie des voies biliaires. Après de nombreuses questions, la seule solution est la greffe. Olivier fait alors don d’une partie de son foie à son fils. "La question du ski nautique n’entrait même plus en compte à ce moment-là ", confie le Walhinois.

Ce don, bien qu’héroïque, n’est pas sans conséquence. Il se voit affaibli physiquement. Mais cela n’arrête pas un sportif au mental d’acier. Quatre mois plus tard, il atteint les finales des championnats d’Europe. Aujourd’hui encore, cependant, le champion garde des séquelles de ce don. Il se dit encore musculairement limité. Olivier retient pourtant le positif de cette épreuve. Dans les moments compliqués, il a développé une force et peut se vanter d’avoir acquis un mental de plomb. "Quand on vit quelque chose comme ça, on apprend à relativiser. Ça m’a permis de mieux gérer la pression en compétition", ajoute-t-il.

Une saison sous le signe de la régularité

Cette année, pourtant âgé de 44 ans, le Brabançon ne s’est pas arrêté. Que du contraire. S’il rencontre des petits soucis musculaires en début de saison, il se rattrape rapidement. Fin juin, il atteint les finales d’une compétition en Espagne. Grâce à sa régularité, il décroche une cinquième place aux Jeux mondiaux en Alabama. Il réalise le doublé et devient champion d’Europe +35 en Grèce et champion du monde +35 en France. La saison désormais finie, Olivier ne se pose pas trop de questions sur l’avenir de sa carrière. "Si elle s’arrête maintenant, ce n’est pas grave. Elle est déjà bien remplie", indique-t-il.

Il est encore le meilleur en Belgique et ne montre pas de crainte quant à la concurrence. "Les petits jeunes devraient me défoncer, mais moi j’ai l’expérience", ajoute-t-il en riant.

La relève ?

Concernant la relève, le champion est plus inquiet. Il est de plus en plus difficile de percer dans le ski nautique tant les moyens sont faibles. Le quarantenaire explique qu’il réalisait parfois des voyages en Chine de quatre jours à peine. Pour des compétitions de 2 fois 20 secondes. Tout ça, avec très peu d’aides financières. Difficile de s’en sortir donc. Olivier Fortamps met cependant quelques espoirs chez les femmes, avec des compétitrices qu’il entraîne lui-même.

Aujourd’hui, le sportif travaille pour l’Adeps. Il tient également un WebShop où il vend du matériel de ski nautique. Pour un financier, la vente semble bien lui convenir.

L’objectif maintenant ? Prendre du plaisir dans le sport, écouter son corps, et passer du temps en famille. S’il a réalisé des milliers de figures tout au long de sa carrière, Olivier Fortamps peut se targuer d’en être devenue une.