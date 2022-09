Villers méritait mieux à Waterloo

Des remplacements gagnants ont permis à Chastre de passer au-dessus d’un Wavre-Limal coriace. "C’était un match contre deux équipes qui ne voulait pas perdre. Globalement je dirais que les deux équipes ont alterné du bon et du moins bon. Je n’étais pas très content à la fin de la mi-temps donc j’ai un peu secoué certains joueurs. Mais c’est au final mon banc qui a fait la différence. On a été un peu plus dans le dur et au niveau physique, on est passé au-dessus à partir de ce moment-là", explique le T1 Hassan Riani.

Nivelles – La Hulpe1-3

Buts: Lecaille (0-1, 10'), Ceusters (0-2, 31'), Lecaille (0-3, 44'), Ripet (1-3, 52').

Un résultat amer pour Patrick Longfils et son équipe. "Le score de 1-3 ne reflète pas la physionomie de la partie. Encore une fois, on a eu un peu tout contre nous. Déjà, on peut voir deux hors-jeu flagrants sur les premiers buts. Mais on revient bien dans le match après la pause. On réduit même le score une fois, mais l’arbitre nous a aussi refusé un penalty. À 2-3, ça change tout un match. Je suis déçu pour les garçons parce que la deuxième mi-temps était de bonne facture. Mais je vois que le groupe est arrivé avec d’autres intentions. Il y a eu un déclic, une envie de bien faire."

Pour La Hulpe, on souligne une rencontre globalement maîtrisée. "Nous avons fait une très très bonne première mi-temps. J’ai appliqué un système un peu plus offensif, avec un style de jeu rapide. Et ça a bien fonctionné. Je suis particulièrement content parce que concernant nos deux premiers buts, ce sont deux actions que nous avions travaillées toute la semaine à l’entraînement. On a un peu diminué la vitesse en seconde période mais de manière générale, la victoire est méritée", indique le T1 Stéphane Vandorpe.

Saintes – Lasne-Ohain B3-1

Buts: Es-Sadiki (1-0, 25'), Basbas (2-0, 36'), Ferri sur pen. (2-1, 41'), Casellas (3-1, 84').

Malgré son premier but encaissé à la maison, Saintes reste invaincu à domicile en ce début de saison grâce à une victoire méritée selon le T1 Dorian Nizot. "C’était un match maîtrisé de A à Z. Le petit hic, c’est le réalisme. Nous avons quand même eu pas mal d’occasions, le score aurait pu être plus lourd. On a eu aussi un petit moment d’adaptation après la pause parce que Lasne-Ohain a changé de dispositif. Mais dans l’ensemble, la victoire est méritée", explique Dorian Nizot (T1).

Du côté de Lasne-Ohain, le T1 Gilles Stéphany souligne un résultat logique. "C’était un début de match un peu comme la semaine passée. On passe un peu à côté de la première mi-temps et on encaisse un premier but un peu gag. On a essayé de pousser en deuxième mais malheureusement, on n’y parvient pas. Mais le score est assez logique. Ce n’était pas forcément un grand match de foot mais au final, c’est l’équipe qui a été la plus maligne qui a gagné."

Waterloo – Villers3-2

Buts: Van Roy sur pen. (0-1, 19'), Nachtergaele csc. (1-1, 53'), Pirotte (2-1, 57'), Boreux (2-2, 59'), Pirotte (3-2, 88').

Avec cette victoire, le T1 de Waterloo Patrick Cousement espère que cela va mettre son équipe dans une dynamique positive pour la suite. "C’était un match très compliqué. Villers est et restera toujours une bête noire de Waterloo. Il fallait donc couper cette tradition, et on l’a fait avec le caractère. C’était malgré tout assez serré, un match tactiquement fermé. Mais les changements en deuxième mi-temps ont donné de la fraîcheur offensivement. Le match nul aurait été un peu plus logique mais on va dire qu’on a récupéré les points perdus au début de saison."

L’entraîneur villersois Frédéric Balan ne cache pas son amertume face à ce résultat. "Beaucoup de déception, de frustration. On aurait mérité le point selon moi. On a fait une bonne première mi-temps. Mais il y a beaucoup de qualité à Waterloo et on savait qu’on allait souffrir en seconde période. Malgré le but du 2-1, on a eu une belle réaction. Malheureusement pour nous, l’arbitrage n’a pas été à notre avantage. C’est tout ce que j’ai à dire là-dessus", souligne le T1, visiblement encore énervé de la tournure du match.