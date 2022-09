Un sentiment prédominait à l’arrivée: une grande fierté

C’était le grand jour pour Arthur Timmermans et Samuel Van De Gaer, qui ont pris le départ de la course pour les pupilles ce samedi à Orp. "Ce vendredi, toute la soirée, il m’a répété sans cesse que lui, il venait pour gagner et pour rien d’autre, explique Isabelle, la maman d’Arthur. On a bien tenté de lui expliquer que cela ne serait pas aussi simple que cela. Au final, il était tétanisé au départ et il a fallu attendre la mi-course pour qu’il roule enfin comme il sait le faire. Bien entendu, il n’a pas gagné, mais il n’est pas déçu." Et Arthur de confirmer: "Je me suis bien amusé, surtout à la fin. Vivement la prochaine course…"