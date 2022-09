Rixensart ne va pas mieux

Cinquième défaite consécutive pour Rixensart qui n’y arrive toujours pas. « On avait pourtant changé notre façon de jouer mais ce n’était pas ça, regrette Pierpaolo Giunta. Quand on enlève ses repères à une équipe déjà en difficulté, cela ne pouvait pas aller. J’ai fait les changements en fin de première mi-temps mais c’était sans doute trop tard. La deuxième mi-temps fut meilleure, on a marqué, mais en face, Auderghem m’a impressionné. »