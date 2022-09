Rixensart B fait tomber le leader, deuxième victoire pour Bierges

Deuxième victoire de suite pour des Biergeois qui se sont fait plaisir offensivement avec, notamment, le triplé de leur attaquant Jérôme Delmarcelle. "Nous sommes bien payés à la pause avec le 0-2 car Incourt s’est procuré pas mal de possibilités. La suite a été plus simple et il n’y a plus eu de match en seconde période. Avec ce 6/6, nous avons déjà récolté plus de points que la saison dernière", plaisantait Sébastien Goossens (T1).

Pour son premier match à la tête de sa nouvelle équipe, le nouveau T1 Olivier Halim avait rêvé meilleurs débuts malgré quelques motifs de satisfaction. "Les garçons ne peuvent pas s’en vouloir car ils ont fait le maximum, surtout en première période. Nous avons eu des occasions et si on mène au score, il n’y à rien à dire. Le 0-3 pris directement à la reprise a fait mal psychologiquement car on y a cru mais finalement la seconde période a été largement dominée par Bierges. Il y a du boulot physiquement mais je suis néanmoins fier de mes gars."

Ottignies – Boitsfort B 0-3

Les erreurs continuent à se payer cash du côté ottintois car malgré une très bonne prestation d’ensemble, les hommes de Stéphane Wille enregistrent une nouvelle défaite. "C’est vraiment frustrant car Boitsfort profite à 100 % de nos erreurs défensives. Nous avons dominé tout le match mais quand la finition n’est pas au rendez-vous, c’est difficile de revendiquer un résultat. Le résultat est décevant mais le contenu était bien meilleur", tentait de rassurer le mentor local.

Walhain B – La Hulpe B 0-3

Buts: De Visscher (0-1, 15'), Souphan N. (0-2, 30'), Aouizagh (0-3, 55')

Sans être véritablement flamboyant, La Hulpe B remporte le derby face à un Walhain B qui aurait malgré tout mérité davantage que ce 0-3 bien tassé. "On domine le début de rencontre mais une erreur nous coûte le 0-1 et on prend le 0-2 quelques minutes plus tard. En seconde période, La Hulpe avait le monopole du ballon et jouait bien au football mais nous nous sommes créé au moins six grosses occasions franches et avec un peu plus de réussite, nous aurions pu égaliser. En tant que coach, le partage aurait été plus logique mais en tant que spectateur neutre, la victoire adverse ne se discute pas", expliquait le T1 walhinois Andy Collée.

Grâce à cette victoire, les La Hulpois continent leur petit bonhomme de chemin dans les hauteurs du classement. "La victoire est logique mais nous nous sommes un peu désunis après la pause", admettait le T1 Arnaud Lambert.

Rixensart B – Auderghem B 2-1

Buts: Sepulchre (1-0, 30'), (1-1, 60'), Gorjanc (2-1, 85')

Ancien de la maison auderghemoise, le mentor brabançon wallon Lorenzo Richiusa a pris une belle revanche sur un club pour lequel il a porté les couleurs durant presque toute sa carrière. Si le début de rencontre a globalement été dominé par les Bruxellois, les locaux – grâce à quelques remaniements tactiques – se sont bien repris pour prendre l’avance grâce à Simon Sepulchre. Rejoints au score à l’heure de jeu, les Rixensartois ont finalement émergé grâce à Quentin Gorjanc. "Après un départ poussif, nous avons changé notre fusil d’épaule en laissant venir Auderghem pour repartir vite vers l’avant et cela a fonctionné. Avec humilité et beaucoup de sacrifices, nous avons su prendre les trois points. Personnellement et collectivement, c’est une énorme fierté."

Stéphanois B – Huppaye B 5-2

Les buts du Stéphanois B: Dury (2), Tengrootenhuyse (2), csc

Les buts d’Huppaye B: csc, Dethinne

Rencontre assez tranquille pour Stéphanois B qui a marqué les buts qu’il fallait à des moments importants. "On offre deux buts à l’adversaire mais globalement, nous avons maîtrisé toute la partie", racontait le T1 local Christophe Dubois.

En face, Huppaye B a proposé du jeu mais s’est fait prendre par la vitesse adverse. "Nous sommes trop vite menés 2-0, on revient bien à 2-1 en reprenant du poil de la bête mais le 3-1 nous fait mal. Il y avait du mieux par rapport à la semaine précédente", expliquait le T1 huppyatois Benoît Plomteux.