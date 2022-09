Au programme, un tracé à l’ancienne qui faisait plaisir à voir. On a assisté à des luttes sportives agréables et passionnantes, sans artifice mais avec des difficultés naturelles qui manquent cruellement dans cette discipline.

Et que dire du niveau physique du parcours qui a vu des jeunes grimacer pour atteindre l’arrivée. C’était aussi l’occasion pour quelques jeunes de s’essayer à la compétition, et ils n’ont pas été déçus. Si certains rêvaient de victoire, ils ont constaté que la plus haute marche du podium était encore haute, mais le plus grand pas a été effectué pour eux avec une première participation, des étoiles plein les yeux et une fierté d’avoir tout donner.

Du côté du club organisateur, le MTB Team Spirit, le stress était intense au matin de cette journée, pour finalement se décrisper au fil de la journée et avoir le sentiment du devoir accompli tard le soir. "Je n’ai pas dormi, indique Thibaut Ullens. Pour nous, c’est une première et on ne sait jamais si on a pensé à tout, si les participants vont être contents, si on va gérer tout cela. Au final, on est enchanté car on a vu pas mal de sourires, de belles courses même si la fin de la journée a été pluvieuse et que le parcours s’est rapidement dégradé au point de devenir un véritable calvaire lors de la fin de la course pour les minimes. Et que dire de l’épreuve Open qui était apocalyptique… Quel courage de la part des coureurs qui ont été contraints de marcher à de nombreuses reprises car les portions montantes étaient devenues impraticables. Et même à pied, ce n’était pas gagné… Cela restera un moment marquant."

Car les 25 participants de la course Open ont en effet connu des conditions dantesques. Glissades, chutes, roues bloquées par la boue, rien ne leur a été épargné.