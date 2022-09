Les Waterloo Lion’s ont fait douter le leader clabecquois

L’AFC n’y arrive toujours pas. "C’est de nouveau une défaite avec un scénario identique, remarque Fabrice Deman (T1). L’efficacité de l’adversaire fait la différence car on prend vite le premier but puis on a des occasions qu’on ne met pas. Le 2-0 à la reprise nous a fait mal mais on était toujours dedans et on a réussi à réduire l’écart. Là, on a essayé et on a poussé avec d’autres occases mais ça n’est toujours pas rentré avec notamment un poteau."

Waterloo B – Villers B 2-1

Buts: Notez (1-0, 66'), L. Tondeur (2-0, 71'), Heylen (2-1, 85').

Les Waterlootois ont gagné mais en jouant avec le feu. "Je n’ai jamais vu un match avec autant de ratés car on a fait les mauvais choix, remarque Patrick Tilman (T1). Qui sait ce qui aurait pu se passer quand ils sont revenus à 2-1, mais c’est quand même une victoire qui ne se discute pas au nombre d’occasions."

Les visiteurs n’ont pas à rougir de leur prestation. "Face à l’un des gros prétendants, on avait adopté une tactique assez défensive, précise Frédéric Vandekerkhoven (T1). On a bien respecté les consignes et tenu pendant une bonne heure de jeu. La victoire adverse ne se discute pas mais il y avait du positif chez nous d’autant qu’on a essayé de mettre un peu de pression en passant à trois derrière après le 1-0."

Ittre – Ixelles B 3-1

Buts: Diallo (1-0, 15'), Jassogne (2-0, 29'), Parot (2-1, 48'), Cloquette (3-1, 88').

Les visités ont logiquement renoué avec la victoire malgré quelques frayeurs. "On doit tuer le match en première mi-temps car le 2-0 était un score piège et cela s’est vérifié après deux minutes en seconde période avec ce goal venu de nulle part, raconte Gaëtan Sempoux (T1). Heureusement, après avoir encore raté un penalty, on a fini par aller marquer ce troisième but et j’ai vu la réaction que j’attendais après la défaite d’Ophain."

Waterloo Lion’s – Clabecq 3-5

Buts: R. Vanden Berghe sur pen. (0-1, 6'), Booka sur pen. (1-1, 48'), Youssef (2-1, 50'), Ysebaert (2-2, 2-3 et 2-4, 63', 70' et 81'), Willems (2-5, 90'), Booka (3-5, 92').

Menés 2-1 à la reprise, les Clabecquois conservent le maximum des points. "Ça doit être 0-4 à la mi-temps puis on a changé le système et on a pris le dessus, résume Luigi Bruno (T1). Même si c’est dérangeant de prendre trois buts, on est fier de la mentalité du groupe."

Les Waterlootois ont failli déjouer le leader. "On a dominé la première mi-temps territorialement face à un bloc bas mais Clabecq était dangereux sur chaque sortie de balle, analyse Alain Nzanza (T1). À la reprise, on a réussi à passer au-dessus de ce double rideau en cinq minutes puis l’adversaire a démontré son leadership en mettant trois buts d’affilée grâce à plus de joueurs offensifs."

Racing White B – Nivelles B 0-2

Buts: Vennekamp sur pen. (0-1, 20'), Benallal (0-2, 80').

Les Nivellois ont été sérieux et ont eu le contrôle sur l’ensemble des débats pour décrocher leur troisième victoire de la saison. "On a commencé la partie avec la bonne mentalité et on a mené logiquement au score après vingt minutes, signale Cédric Musette (T1). Là, on a reculé, perdu un peu le fil du match et ce fut un peu plus laborieux. Mais on a fini par doubler le score à dix minutes de la fin et cette victoire fait du bien avant un week-end bye."