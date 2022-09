Le SC Jodoigne passe tout près d’une première défaite

En égalisant en toute fin de rencontre, Jodoigne est passé tout près de sa première défaite en championnat. "On a pourtant bien démarré le match en marquant après deux minutes mais ce sont eux qui mènent méritoirement 2-1 à la mi-temps, puis on se retrouve à dix suite à l’exclusion de Lentini mais cela nous a finalement fait du bien car le groupe a bien réagi en fin de rencontre, remarque Martin Dehut. Au final, je trouve le nul logique mais c’est vrai qu’on est passé tout près d’un premier revers."

Du côté de Rebecq, les regrets sont là. "Vu la physionomie du match, on peut dire que c’est logique mais on a raté les occasions qui auraient dû nous permettre de faire la différence, regrette Francesco Marrella. C’était une belle équipe en face et j’aurais signé des deux mains avant le match pour un partage mais même si on ne doit pas faire la fine bouche, on peut avoir des regrets."

Stéphanois – ES Braine2-3

Buts: Clément (1-0, 37’), Dequenne (2-0, 52’), Baeyens (2-1, 59’), Vandevelde (2-2, 72’), Demeure (2-3, 75’).

Mené 1-0 en première mi-temps et 2-0 à la reprise, l’ES Braine a su se révolter pour inverser le cours des choses, s’offrant même une victoire grâce à un penalty "que peu de monde a compris, reconnaît sportivement Michaël Ghion. Je peux comprendre leur frustration car cela pouvait tomber d’un côté comme de l’autre mais on a fait preuve de caractère pour revenir dans le match et mes remplaçants sont bien montés. On a su faire le gros dos en fin de rencontre et la pièce est cette fois tombée du bon côté."

Le mauvais pour Stéphanois qui méritait mieux. "Quinze minutes de mauvaise gestion et un arbitre qui nous vole avec un penalty offert à l’adversaire font la différence, regrette Rénald Pansaerts. Dommage car on a disputé un très bon match et j’espère que l’équipe aura la capacité pour rebondir car il y a de quoi être frustrés ce week-end.".