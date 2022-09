Quarts temps: 19-15, 15-16, 13-13, 12-16.

ALLEUR (4x3, 15/23 LF, 24 ftes): EPIS 11, HENRARD 6, Woit 5 (1x3), MINGUET M., Vieilvoye 18 (1x3), Decraecker, MINGUET L. 3, Hertay 7 (2x3), VERSCHEURE 5, Martin 4.

OTTIGNIES (4x3, 8/20 LF, 20 fautes): GILLIS 2, BAILLET 2, Habimana 10 (2x3), Barme 16 (2x3), HAUET, Pirlot, DEMONCEAU, KAZADI 8, Vermylen 14, Fonteyn 8.

Décidément, le Rebond aime les matchs couperet. Les dames d’Olivier Mulaba l’avaient emporté 62-63 au tour précédent, à Osiris Alost il y a environ cinq semaines. Elles ont répété le même genre de scénario à suspense en province de Liège à l’occasion du second tour.

Face à l’ancienne Brainoise Nina Epis, sans le concours du duo Dochez – Haesendonck et avec 8 points d’Émilie Vermylen dans le dernier quart (47-44 ; 30’), les Ottintoises se sont arrachées pour obtenir in extremis leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Le Rebond devrait affronter Basket Lummen, pensionnaire de la Top Division Women 1, en octobre. La date n’est pas encore connue mais on se dirige naturellement vers un match en semaine. Une superbe affiche pour un club qui avait atteint, on s’en souvient, les demi-finales de l’épreuve en 2016.

En plus de la Coupe de Belgique, Ottignies est encore concerné par la Coupe AWBB. Le Rebond se rendra, également dans le cadre des huitièmes de finale, au Mosa Angleur le dimanche 23 octobre.