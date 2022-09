Arbitre: Lobet

Cartes jaunes: Boreux, Henri.

Buts: Van Hyfte (1-0, 20e ; 3-3, 80e), Lufimbu (1-1, 39e ; 1-3, 46e), Depotbecker (1-2, 46e), Paquet (2-3, 57e).

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert (46e Paquet), Rosy, Gaux, Palate, Smal, Marion (66e Moors), Kinif.

REBECQ: Vervondel, Da Silva, Piret (84e Demolie), Devel, Cordaro, Kouame, Henri, Bailly (94e Mulumba), Bova, Lufimbu (91e Contino), Depotbecker.

Mené 1-3 en début de deuxième mi-temps face à la solide équipe de Rebecq, Meux a montré du caractère pour revenir. Mais les Verts ont aussi confirmé qu’ils ne parviennent plus à garder le zéro derrière. "On s’est montré beaucoup plus conquérant que la semaine dernière et cela a de suite payé avec notre but, entame Laurent Gomez. C’était le plan de jeu de mettre une grosse pression. Mais on ne sait évidemment pas le faire 90 minutes. Et c’est dans ces moments plus creux, avec nos qualités et notre expérience, que nous devons être capables de fermer la boutique, de rester compact. Or, sur l’égalisation de Rebecq, on laisse un gars tout seul dans le cœur du jeu, un autre sort de possession et cela crée un boulevard. Neuf buts encaissés en trois matches, c’est beaucoup trop."

Devant au marquoir grâce à Van Hyfte, toujours là pour mettre sa tête sur les corners de Gaux, Meux affiche donc un visage séduisant avant l’égalisation de Lufimbu, qui exploite une passe de Bailly pour prendre la défense de vitesse. Brouillon à la relance notamment, Meux prend un deuxième coup sur la tête, juste avant le repos quand Depotbecker déboule à droite, efface Sleeuwaert (qui se claque sur l’action) et enroule au deuxième piquet. Efficace, net et précis.

Dès la reprise, Meux n’a pas retenu la leçon. De retour sur la pelouse depuis 30 secondes à peine, l’excellent Ricci Lufimbu jette un froid en se jouant trop facilement de l’arrière-garde locale: 1-3.

La soirée peut vite virer au cauchemar car Rebecq joue juste et bien. Mais les Meutois ont de l’amour-propre et décident de relancer la machine. "On a remis de l’impact, on a refait les bonnes courses et le résultat ne s’est pas fait attendre", confirme Laurent Gomez. Paquet, monté au jeu pour Sleeuwaert, montre qu’il n’a rien perdu de son sens du but pour décocher une frappe sèche qui fait mouche: 2-3. Meux pousse et à dix minutes du terme, sur un nouveau service de Gaux, le grand Van Hyfte égalise, encore de la tête. Dur à avaler pour les hommes de Luigi Nasca qui héritent en plus de la dernière grosse occasion du match par Depotbecker. Mais Paulus gagne son duel avec l’attaquant.

Solide tout le match

"Je suis fier de mes joueurs mais déçu pour eux, entame le coach rebecquois. On est venu pour gagner et on a quasiment réussi notre mission en ayant eu la mainmise sur quasi toute la rencontre. Hélas, comme chaque fois avec Meux, on le sait mais on se fait avoir sur les ballons aériens avec Van Hyfte. Hormis transférer un gars d’1m97, c’est compliqué de contrecarrer ça. Dans le jeu, c’était vraiment pas mal, on marque sur des actions bien construites. Dommage de planter trois buts et de pas repartir avec trois points. On a montré notre solidité et c’est de très bon augure pour la suite."