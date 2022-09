Carton de Mont-St-Guibert et Mélin

Les Chastrois étaient dans le coup jusqu’à la blessure de leur gardien à la 20'. À la sortie de Julien Lebrun, c’est un joueur de champ, Hugo Hendrickx, qui a pris les gants. "On n’arrivait plus à se relancer de derrière et ce fut une catastrophe, que ce soit dans le jeu ou dans les duels, note Jonathan Fadeur (T1). Je n'ai pas reconnu mon équipe face à un adversaire qui a été bon."

Après avoir inversé la tendance en fin de mi-temps, Mélin a claqué cinq goals dans le quart d’heure de reprise. "Le match n’a pas très bien débuté puisqu’on a pris un goal et le tournant fut la blessure de leur gardien car il n’y a plus eu match en deuxième mi-temps", relate le président Massant.

Mt-St-Guibert-Ottignies B 11-1

Buts: Cuypers (1-0, 10'), Verniest (2-0, 19'), Cuypers (3-0, 36'), Maniet (4-0 et 5-0, 50' et 53'), Cuypers (6-0, 54'), Maniet (7-0 et 8-0, 55' et 60'), Cuypers (9-0, 68'), Maniet (10-0 et 11-0 sur pen., 69' et 86'), Bencheikh (11-1, 87').

Après les quatre buts encaissés en semaine à Wavre-Limal, les Ottintois en ont pris onze ce dimanche dont cinq après un quart d’heure en seconde période. "Pourtant, on ne jouait pas mal en première mi-temps et on a vu de belles choses, mais notre adversaire a accéléré à la reprise et on n’arrive décidément pas à trouver la solution défensive comme ce fut déjà le cas mercredi passé, constate José Mendès (T1). Avec pas mal d’absents et certains joueurs qui se sont alignés blessés, on a complètement craqué." Les visiteurs ont même disputé dix minutes à dix suite à la blessure d’Azahaf.