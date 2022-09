Arbitre: Mohamed Mahmouh

Cartes jaunes: Dettori, Leyseele, Thiry, Mampwini, Smeets

Carte rouge: 50' Absil (deux jaunes)

Buts: Maré (0-1,14'), Crauwels (1-1, 28'), Smeets (1-2, 65')

OPHAIN: Meinguet, Gillis, Thiry, Huby, Bonanno (55' Boets), Matondo (68' Bourgeois), Vander Auwera, Mampwini, Crauwels, George (55' Barbieux), Dolmen.

BRAINE: Berghmans, Baelongandi, Dettori, Gosselin, Deglas, Sylla (37' Brunelles), Smeets (80' Destain), Maré (75' Parrod), Absil, Leyseele, Merchier.

Invaincus depuis la reprise du championnat, Ophain et son mentor Romuald Lecocq avaient raison de se méfier de la bête blessée brainoise. Le coach local n’hésitait d’ailleurs pas à parler de match "charnière" avant le début des hostilités.

L’entame de rencontre est à mettre à l’actif des Ophinois qui se montrent remuants via Crauwels, principalement. Les Brainois ont du répondant et allient vitesse de reconversion et efficacité. Au quart d’heure, sur leur première opportunité, une perte de balle de Mampwini profite à Maré qui s’en va seul tromper subtilement Meinguet d’un joli geste. Dans les cordes et trop tendre dans les duels, Ophain trouve néanmoins les ressources nécessaires pour égaliser via le décapsuleur Crauwels à la 30e d’une frappe lointaine. Juste avant la pause, George et Gillis loupent un 2-1 qui semblait pourtant tout fait.

Absil exclu, Braine à dix

La reprise démarre très mal pour les Brainois qui se retrouvent rapidement en infériorité numérique suite à cette deuxième carte jaune reçue par Absil. Ophain passe alors à deux attaquants mais se fait surprendre sur phase arrêtée et cette reprise de la tête imparable de Smeets. C’est 1-2 et malgré un homme en plus dans le jeu, les locaux sont incapables de poser le ballon et de mettre en difficulté une équipe de Braine valeureuse, agressive dans les duels et constamment au contact.

Trop brouillon et précipité, Ophain s’incline finalement 1-2 au terme d’un duel pauvre en occasions. "On s’est fait manger dans les duels par une équipe de Braine qui en voulait plus que nous, ruminait un Romuald Lecocq qui n’a pas reconnu son équipe. C’est dommage de faire un excellent début de saison pour ensuite perdre un match qui était à notre portée mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes."

En face, le T1 Axel Smeets a apprécié la maturité de ses jeunes garçons. "Il fallait récupérer les points perdus la semaine dernière et c’est chose faite. Même à dix, nous avons été solides et nous avons laissé très peu d’occasions à Ophain. Les garçons ont fait le job et c’est une très belle victoire."