Prévues le mercredi 23 novembre à 20h et le jeudi 1er décembre à 16 h, les rencontres des Belges face au Canada et à la Croatie n’auront aucune conséquence sur le calendrier du foot provincial, au contraire du match Belgique-Maroc Programmé le dimanche 27 novembre à 14 h. Pour cette rencontre, l’ACFF a décidé qu’aucune rencontre ne pouvait commencer à cette date entre 12h et 17 h.

Le Comité provincial du Brabant a planché sur le problème pour proposer trois alternatives aux clubs:

– Avancer leur(s) rencontre(s) au mardi 1er novembre.

– Programmer leur(s) rencontre(s) dans le courant de la semaine suivante.

– Jouer le même week-end mais en décalant leur(s) rencontre(s) avec une possibilité, parmi d’autres, de jouer exceptionnellement le samedi 26 novembre à 16 h.