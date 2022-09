Un pas en arrière pour un avenir meilleur

Ludivine Henrion, à la tête de l’équipe Bingoal WB Ladies, sait où elle veut aller, l’an prochain, pour la troisième année de sa formation réservée aux féminines. "Avec les élites, on continuera plus ou moins la même chose et on va mettre un peu plus d’énergie sur les jeunes donc les juniores et U23. Et on veillera aussi à préparer le futur en accueillant aussi les cadettes pour déjà les encadrer."

Un changement qui pourrait apparaître comme un recul. Fidèle à son habitude, Ludivine Henrion ne tergiverse pas. "C’est un petit pas en arrière pour un meilleur futur. Ici, on part sur un projet de trois ans. Le staff technique restera le même." Il est vrai qu’il donne entière satisfaction avec un investissement sans compter de ces bénévoles sans qui rien ne serait possible. Quant au noyau de coureurs, il va évoluer. "L’effectif se renforce au niveau des juniores pour pouvoir faire les Coupes des nations. Pour le reste, on a une grosse réunion la semaine prochaine avec un sponsor et après cela, on pourra réellement voir la suite."

Actuellement, Bingoal WB Ladies a un programme très étoffé avec un important nombre d’épreuves et il est parfois compliqué d’aligner une équipe compétitive. "On va réduire un peu le programme car cette année, c’était trop. Ça sera plus réfléchi." Il est par contre certain que la formation féminine maintiendra son lien avec la structure professionnelle des messieurs.

Du travail attend donc les Bingoal WB Ladies. "Juste un peu. On doit effacer cette saison compliquée mais elle nous a beaucoup appris et on se remet beaucoup en question. Donc ça n’a pas servi à rien."