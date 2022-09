La Brabançonne, le jogging des femmes

Trois distances sont proposées: 3, 6 et 9 km pour un départ donné à 11h depuis le Château Chenois, chemin des Postes, 260, avec un échauffement proposé entre 10 h 30 et 10 h 50, en musique, avec Adeline Angeli. Des ravitaillements sont prévus, un pour le 3 km, deux pour le 6 km et trois pour le 9 km.