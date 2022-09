Huppaye émerge contre Incourt

Huppaye a provisoirement intégré le Top 3 grâce à son succès de jeudi soir. « Même si on a été plus dangereux, le 1-1 au repos était assez logique, analyse Mac Warnant (T1). Quand on a repris l’avance, ce n’est pas la première fois qu’on se fait rejoindre, mais on sentait qu’on prenait le dessus au fur et à mesure et on a fait la différence dans les vingt dernières minutes. » Les visiteurs estiment que « ça aurait pu partir en vrille quand un arbitrage catastrophique met l’intégrité physique des joueurs en cause, indique Vincent Charlet (T1). Après le 1-0 sur hors-jeu, il y a contrôle de la main sur le troisième but et ça a un peu tout gâché alors qu’on n’était pas si mal en venant d’égaliser juste après le 2-1. » O.T.