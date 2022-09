Guibertin renforcé pour son retour en Ligue A

Le 16 octobre prochain, Guibertin entamera sa treizième saison au sein de l’élite du volley-ball belge. C’est la quatrième fois que le club accède au plus haut niveau. Les arrivées de l’opposite Gert van Walle (34 ans), en provenance d’Achel, et du central Simon Van de Voorde (32 ans), arrivé d’Alost, constituent de sérieux renforts. "Les deux joueurs ont beaucoup d’expérience, en Belgique, en équipe nationale et aussi à l’étranger. Cela s’est immédiatement ressenti lors des premiers entraînements", indique l’entraîneur principal, Wannes Rosiers.