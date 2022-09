C’est avec l’étiquette de leader sur les épaules que la RAS Jodoigne s’en ira défier Couvin-Mariembourg ce samedi soir. "Ce n’est pas une étiquette que l’on a choisie, prévient d’emblée Jérôme Terwagne. En restant très humbles, on n’a pas choisi d’avoir cette position en tête du classement mais on ne va pas cracher sur les victoires et on va tenter de continuer à gagner nos matches. Maintenant, le statut de Jodoigne a peut-être changé dans la tête de nos adversaires mais pas dans la nôtre. On ne se focalise pas là-dessus, même s’il serait intéressant de rester invaincus pour la suite des événements. Mais les joueurs travaillent de la même manière et on n’a pas changé notre façon de faire. Le challenge actuel est de rester devant mais n’oublions pas que nous sommes toujours en phase de découverte de la série, c’est compliqué chaque semaine et il y a encore du lourd qui arrive."

À commencer par un déplacement à Couvin-Mariembourg ce samedi soir, un match qui a été avancé à samedi à la demande des Namurois. "Cette équipe était en difficulté en début de saison, ils n’ont sans doute pas eu facile à digérer leur descente de D2, mais ils viennent de prendre leurs trois premiers points, ils auront moins de pression sur les épaules, et ils vont monter en puissance au fil des semaines. À nous de faire le travail et de jouer notre jeu."

Le même noyau

Le refrain est connu: on ne change pas une équipe qui gagne et Jérôme Terwagne ne déroge pas à la règle en convoquant le même noyau que ces deux dernières semaines. "Congosto et Reuter sont de retour à l’entraînement, on n’a plus de blessés et pas encore de suspendus et les choix sont d’autant plus compliqués que tout le monde travaille à l’entraînement et mériterait de jouer. Pour le moment, une première équipe a été mise en place et elle est en forme mais cela pourrait bien tourner à un moment et j’aurai alors la chance de pouvoir remplacer des joueurs par d’autres de force égale."

En attendant, et pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins, Jodoigne recevra en amical la réserve du FC Liège mardi à 20 h 30.

Le noyau: Bronckart, Argentino, Mbolo, Akhal, Pohl, Fotso, Vanheukelom, Beaupain, Azzouzi, Olemans, Cassange, Lallemand, Puttemans, Van Roosebeke, Gilles, Soriano.