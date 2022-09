D3A ACFF: Suray a été joueur, capitaine et coach à Mons où Braine se déplace samedi soir

Notre interlocuteur espère que les Brainois feront bonne figure. "La déception du partage contre Manage était clairement là mais je vois le verre à moitié plein car mis à part le sentiment d’être volé, j’étais satisfait du match et on y a mis du caractère à dix."

Retrouvailles, aussi, avec Brogno

Reste que c’est peut-être le plus mauvais moment pour jouer Mons. "Difficile de dire qui a l’avantage car ils aiment évoluer sur leur grand terrain et ils ont Mbenti qui va vite devant, mais c’est une bête blessée qui accueille mon pote Dante Brogno (NDLR: ils ont joué ensemble à Charleroi) comme nouvel entraîneur. On va réadapter l’équipe en fonction de nos atouts mais je pense que ce sera un beau match de foot et j’espère qu’il y aura du monde et de l’ambiance."

Le RCSB se déplacera sans pression "Tout ce qu’on peut prendre sera du bonus. À partir de la semaine prochaine, on ne pourra plus se rater et j’espère un 12/15 pour nous relancer. Le mauvais bilan comptable n’est pas une excuse mais on reste dans une période d’apprentissage avec un nouveau noyau et on a peut-être trop misé sur certains joueurs jusqu’ici."

Schallon réintègre le groupe. Par contre, Samutondo (suspendu), Lella (blessé) et probablement Aragon (papa) s’ajoutent aux absences.