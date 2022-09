C’est avec une demi-équipe que la RUTB se déplacera du côté de Jette ce dimanche après-midi, avec pour seule et unique mission, vu le contexte, de prendre les trois points, peu importe la manière.

En ce début de saison, l’effectif tunisien n’est pas épargné et oblige Mohamed Bouhmidi à relativiser les choses. "Un déplacement à Jette n’est jamais simple. Ils font un bon début de saison et présentent une équipe compétitive. Mais pour être honnête, on ne va pas en tenir compte. Dans la situation qui est la nôtre aujourd’hui, on n’a pas le luxe de regarder nos adversaires. On a assez de travail en interne que pour aligner onze joueurs. On doit faire face à énormément d’absents et donc la priorité est de limiter la casse. Ce discours peut paraître un peu cash mais c’est la réalité. Cependant, j’ai une totale confiance dans nos jeunes qui viennent combler ces absences. Raison pour laquelle je suis confiant quant au fait que nous serons en mesure d’aller chercher un bon résultat."

Si la RUTB n’est pas encore en totale rémission, le groupe reste cependant sur une très bonne semaine et un premier succès contre Stockay décroché le week-end dernier, synonyme de véritable bouffée d’oxygène. "On a passé une belle semaine. On avait besoin de ce premier succès, surtout à domicile. Même si cela n’est pas encore assez, ces trois premiers points sont venus récompenser les joueurs qui depuis de longues semaines bossent comme des fous sans jamais perdre confiance ou espoir et ce malgré les résultats. On sait qu’on vit des semaines difficiles, mais c’est tous ensemble qu’on s’en sortira. On a le sentiment que la roue commence doucement à tourner en notre faveur."

L’infirmerie affiche complet avec les blessures de Michel, Lkoutbi, Javorina, Denayer et Migliore. Leite, positif au Covid, est écarté, alors que Aarab purge toujours sa suspension

Le noyau: De Bie, Garlito, Patris, Pierret, Van Onsem, Van Gestel, Afallah, El Omari, Giusto.