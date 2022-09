8 Waterlootois pour se refaire un moral et déjouer le piège de la Coupe AWBB…

Sébastien Dufour ignore tout ou presque de son opposant qui figurait dans la même poule de Coupe AWBB que les Castors Braine (R2). La seule équipe à avoir battu les Liégeois qui avaient – entre autres – triomphé de Braine 2001. Alors qu’ils devront œuvrer dans une salle difficile à jouer, un élément pourrait pencher en faveur des Brabançons et de leur coach "La R1 d’Esneux Saint-Louis United s’est également qualifiée pour les seizièmes de finale de Coupe AWBB. Ils ont match après à 15 h. Je ne pense pas qu’ils vont faire des échanges entre la R1 et la P1. En tout cas, il faudra aborder très sérieusement cette rencontre."

Outre Kabangu (tendon d’Achille) et Schick (convalescent), c’est sans Arnaud Mouton qui s’est gravement blessé le week-end dernier que le RWB se déplacera en terre liégeoise. L’intérieur waterlootois s’était déjà gravement blessé au genou la saison passée. "Les croisés sont touchés et le ligament latéral également. Le mot est peut-être fort mais le sentiment qui prédomine, c’est que c’est peut-être synonyme de fin de carrière."

Deux semaines après avoir retrouvé ses camarades de jeu et onze mois après s’être fait opérer du genou, Mouton s’est à nouveau blessé gravement. La blessure du sympathique et altruiste pivot a marqué le groupe. Le coach s’en fait le témoin: "Blessé et absent très longtemps la saison passée, Arnaud a tout fait et il a tout mis en place pour revenir au top. Voilà, c’est triste, c’est le destin. Une blessure pareille, ça fait froid dans le dos de n’importe qui et ça peut trotter dans les têtes. Tout le monde se pose des questions mais il faut pouvoir passer au-dessus en tant que sportif. On doit tous essayer de repartir vers l’avant."

Au repos cette semaine, Maxime Vlaeminck accompagnera le groupe. "On s’est entraîné à sept cette saison, on sera à huit à Esneux", conclut le coach Dufour.

En cas de qualification, Waterloo se déplacera dans la salle du vainqueur entre CFB Fleurus (P1) et Vieux Campinaire (R1).