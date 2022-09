Très peu d'inscrit à la course Open de VTT prévue samedi à Orp: "Qu'attendent les coureurs ?" s'interroge l'organisateur

Profitant de la logistique de la finale du Kids Challenge (voir ci-contre), Thibaut Ullens a souhaité proposer une épreuve Open ce samedi, à Orp. La compétition se tiendra à 16h30 et est ouverte aux catégories depuis les cadets jusqu’aux masters, femmes comme hommes, et autant pour les licenciés que les non-licenciés. Mais voilà, l’opportunité offerte ne semble pas attirer les foules puisque, au moment d’écrire ces lignes, seuls 14 participants sont en ordre de pré-inscription. De quoi faire réagir l’organisateur. "Je suis très perplexe car chaque semaine des gens me disent qu’il y a trop peu de courses XC en Wallonie voire en Belgique. La plupart me disent: “la fédération ceci, la fédération cela” . Voilà que je prends, avec la fédération, le pari d’organiser une course Open en fin de journée, après les courses du Kids Challenge et… presque aucune inscription. Je comprends pour certains qui vont en Allemagne à la finale du 3 Nations mais les autres?"