Du haut de son expérience, Émilie Vermylen ne veut pas tomber dans le piège de la facilité. "Les victoires sont là, on prend le tout mais on sait aussi qu’on doit améliorer notre consistance en match. On reste à l’arrêt parfois pendant de longues minutes. Alors oui, les succès amènent des bienfaits individuels et collectifs mais il faut faire preuve de prudence par rapport à l’excès de confiance, d’autant plus que nous n’en sommes qu’en début de championnat. Prendre match par match nous a dit le coach Mulaba et il a raison."

Vermylen voit encore d’autres raisons pour prendre ce déplacement dans la province liégeoise au sérieux: "Le calendrier est peu évident. Le match a lieu en fin de semaine. L’équipe d’Alleur reste difficile à manier à domicile car sa salle est compliquée."

Du côté ottintois, Haesendonck (blessée) devrait faire l’impasse sur la rencontre. Le Rebond paraît néanmoins dans une excellente passe. Émilie Vermylen revient sur le bon début de championnat ottintois: "On gagne à Liège car on prend ce match comme faisant partie du processus de préparation. On a joué Herve chez nous et c’était la journée de présentation des équipes, il y avait du public à qui on avait envie de montrer des choses. Après, on affronte la bonne équipe des Spirou Ladies et on s’impose au bout d’un match serré."

Une bonne dynamique s’est installée à Ottignies, en tout cas c’est le mot qui sortira à trois reprises de la bouche d’Émilie: "Les jeunes mettent l’intensité dans des moments creux. Les joueuses plus âgées apportent l’expérience et le calme. Pas mal de joueuses n’ont pas évolué ensemble l’an dernier. L’équipe est nouvelle mais la dynamique est là."