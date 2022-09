Maxime Dony, l’éternel insatisfait du VTT marathon belge

Maxime vient d’une fratrie de quatre enfants et c’est le seul addict aux pédales. Quand il était plus jeune, débordant d’énergie, il aimait prendre son vélo et faire des tours dans son jardin. C’est à l’âge de 12 ans que ses parents lui ont alors proposé de rejoindre un club. Jusqu’à ses 26 ans, le VTT Marathon était un loisir avant tout. Entre ses études en ingénierie civile et sa famille, le jeune homme ne pouvait pas s’entraîner comme il le fallait. "Sans entraînement, je faisais des petites performances à droite, à gauche. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire", indique Maxime.

Après ses études, il lance une application avec son papa, ce qui lui permet d’être son propre patron et d’avoir des horaires flexibles. Il passe alors pro et commence sa vraie carrière de haut niveau.

Les débuts étaient cependant difficiles. En effet, les moyens financiers dans le VTT Marathon sont faibles. Les déplacements, les inscriptions, le matériel sont des choses coûteuses et le sportif n’a que très peu d’aide. Si aujourd’hui, le sponsoring lui permet de ne plus dépenser dans le matériel, ses courses à l’étranger lui demandent encore beaucoup de temps et d’argent. Il doit donc jongler et gérer tous les aspects économiques en plus des aspects sportifs. Heureusement, depuis quatre ans, il est entraîné par Julien Soussigne et il ne doit plus s’occuper de son planning d’entraînement.

Perfectionniste, il est difficile pour lui de partager ses plus grandes fiertés. Beaucoup plus que de donner ses plus grosses déceptions. Maxime est rarement satisfait de ses performances et se remettra toujours en question. Pourtant, son palmarès parle de lui-même. L’humilité semble ne faire qu’un avec le sportif.

La passion partagée

Depuis qu’il roule, le Chastrois a toujours été seul à ses compétitions. Sa famille ne l’a jamais vraiment accompagné. "Je n’avais pas envie de leur demander de se déplacer les dimanches juste pour me donner mes bidons. Je fais mon truc. Ils me soutiennent en me laissant tranquille", ajoute le vététiste.

Les sacrifices qu’il a dû faire pour arriver à ce niveau n’ont pas toujours été compris par ses proches. Ils ont parfois vu d’un mauvais œil ses absences à répétition. Mais pour son dernier anniversaire, sa fratrie s’était déplacée aux championnats de Belgique. Un geste qui avait beaucoup touché le sportif.

Aujourd’hui, Maxime Dony partage sa passion avec une personne toute particulière. Sa compagne, Alyssa Lurquin, est aussi une grande rouleuse. Après avoir passé une saison sur route, elle s’est mise au VTT il y a deux ans seulement. Il ne lui en a pas fallu plus pour devenir vice-championne de Belgique cette année.

Partager sa vie et sa passion, ça n’a pas que du positif. "Quand il y en a un qui fait une bonne course et l’autre pas, c’est toujours un peu compliqué", explique Maxime en riant. Il est cependant conscient qu’il a de la chance. Avoir une compagne qui partage le même rythme de vie que lui est précieux.

Alyssa n’est pas la seule avec qui il partage cette passion. En 2021, lui et son ami Sébastien Carabin décident de créer leur propre équipe. Une évidence pour ces deux potes. Sébastien Carabin est également au top niveau du VTT belge. Il est également champion d’Europe de cross-duathlon. "Sébastien c’est un autre niveau! Il a un palmarès de fou. C’est impressionnant", ajoute le Brabançon, toujours avec autant d’humilité.

Une saison longue mais réussie

Cette saison, il l’avoue quand même, il s’est beaucoup vu progresser. S’il a hâte qu’elle se termine, la fatigue commençant sérieusement à s’installer, il en tire cependant du positif. Malgré un championnat de Belgique raté, il a réalisé quelques beaux résultats. Comme sa troisième place à Lanzarote. Il reste deux week-ends de compétition pour que le vététiste clôture sa saison. "C’est ma quatrième saison pro mais avec les deux ans de Covid, c’est la première que je fais ça à fond. Je le ressens, ça devient long", raconte-t-il.

En constante évolution, on peut espérer une prochaine saison au sommet de son art. Le prodige a encore une belle carrière tous terrains devant lui.