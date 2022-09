Le renouveau du Royal Waterloo basket selon Jaume Avino

Fort heureusement, l’équipe fanion du club a réussi à s’imposer en Régionale 1 depuis quelques années, suite à un malentendu qui aurait pu faire qu’elle ne s’y retrouve jamais (Waterloo a accédé à la R1 suite à un oubli administratif des clubs du Speedy-Mon-Saint-Guibert et du BC Genappe à l’époque, qui étaient les deux montants légitimes cette saison-là). Mais, malgré cette consolation, il était criant que quelque chose devait se passer pour remettre une dynamique dans l’organisation sportive du club et redorer le blason de la formation waterlotoise.

Pour ce faire, le comité décida de donner les rênes du club à un visage familier, Jaume Avino, coach catalan qui était déjà présent au club pendant ses heures de gloire. Jaume a d’abord accepté de reprendre un défi de type "loisir" avec la vieille garde waterlootoise arrivée à un certain âge, et souhaitant s’amuser en championnat de deuxième provinciale. "Le but était de s’amuser entre amis, tout en essayant d’intégrer certains jeunes et leur donner l’envie d’évoluer en côtoyant des joueurs de la trempe de Jordan Timmerman, Laurent Olislagher ou Nicolas Van Cauwenbegrhe", se souvient Jaume Avino.

La nomination officielle de Jaume en tant que Directeur Technique du club eut lieu à la suite des soucis rencontrés par l’ancien coach de la R1 Frédéric Priels. À son départ quelqu’un devait reprendre les choses en main, en commençant par recruter un coach pour cette équipe. Jaume commença la première étape de son travail en réalisant cette saison un beau coup avec la signature de Sébastien Dufour. Il lui reste maintenant, le plus gros du travail, à savoir redonner vie aux équipes de jeunes du club.

En spectateur attentif, Jaume Avino était au bord du terrain waterlootois le week-end dernier. "Nous sommes assez contents de la réaction du groupe de la Régionale 1 face à Neufchâteau à la suite de la mauvaise prestation à Kain, confiait-il. Il était important de voir un sursaut de la part des joueurs. J’ai apprécié ce match qui était assez physique dans le bon sens du terme, avec une intensité de tous les instants. Nous déplorons malheureusement, la rechute d’Arnaud Mouton qui suite à une tentative de dunk est mal retombé. Nous craignons pour son genou qui a été opéré en octobre dernier… Espérons que ça ne soit pas trop grave."

«Je m’attendais à plus d’engouement et de présence des jeunes aux entraînements des équipes seniores»

Arnaud Mouton qui justement fait partie de la dernière génération dorée sortie par le club, au même titre qu’un Busselen, les frères Schick et D’Hoose, ou un Van Campenhout, et qui sont la raison principale des bonnes prestations de la R1 ces dernières années.

Le but pour le club et son DT, est de former la prochaine génération capable de "nourrir" les équipes seniores du club sur le long terme, comme l’a fait cette génération, qui avait pour la plupart commencée en P2 à l’époque sous la houlette de… Jaume Avino! "Je suis assez content de la pré-saison des différentes équipes. La R1 a eu un programme très chargé au mois d’août et devrait récupérer les fruits du travail accompli assez tôt je pense. La préparation a aussi été bonne pour nos équipes de jeunes, et nous avons réussi à recruter des coachs compétents dans toutes les catégories du club, chose qui n’est jamais évidente quand on voit le manque de coachs formateurs ces dernières années à Bruxelles et dans le Brabant wallon. De plus, le club a été très actif dans différents évènements organisés au cours de l’été, ce qui montre un réel dynamisme au sein du comité en place, et une envie de serrer les liens au sein du club. On peut notamment mentionner l’Opening Day en Dames provinciales qui a été un réel succès. Évidemment, les choses ne sont pas encore tout à fait roses, et je m’attendais à plus d’engouement et de présence des jeunes U17/U18/U21 aux entraînements des équipes seniores du club. Gageons que ce n’est que le début, et que la discipline et l’envie s’installeront au fur et à mesure des semaines. Le travail effectué dans les catégories"adolescentes"va être critique, non seulement pour le futur de notre équipe première, mais aussi pour des équipes comme la P2 que je coache, et dans laquelle j’aimerais intégrer le plus de jeunes possible."

Jaume Avino a fait un choix de cœur en retournant à Waterloo après avoir passé quelques belles années à Charleroi en coachant les U21, la TDM2 et TDM1 du club, espérons que les jeunes de la région sauront valoriser la présence de ce formateur hors pair, et reprendrons goût au travail sous sa houlette.