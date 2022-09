Le jogging La Bruxelloise, qui a lieu dimanche, vise à récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein

C’est simple, en participant à cette course, vous participez à une belle cause. "Tous les bénéfices iront à la Fondation Saint-Luc au profit de la lutte contre le cancer du sein", précise Caroline Van Boeckel, l’une des organisatrices de La Bruxelloise. "Il est important de mettre en lumière la Fondation et son travail. Ce dimanche, le chirurgien qui s’occupe de la plupart des femmes atteintes d’un cancer du sein viendra courir en compagnie de son équipe d’infirmières. Notre mission est ensuite de reverser intégralement le montant des inscriptions via un chèque que nous remettons immédiatement à la Fondation Saint-Luc. L’année passée, plus de 10000 euros avaient été récoltés."

Organisée depuis plusieurs années maintenant, d’abord à Flagey et maintenant au stade Fallon, La Bruxelloise est devenue un rendez-vous important. On attend donc pas mal de monde ce dimanche sur la ligne de départ. "Tout va un peu dépendre des inscriptions sur place le jour même mais nous devrions accueillir entre 800 et 1000 participants. C’est avant tout un événement festif où beaucoup viennent pour marcher. Beaucoup de femmes atteintes d’un cancer du sein seront d’ailleurs présentes pour marcher en compagnie de leurs proches. C’est un très chouette moment pour elles, mais aussi pour nous en tant qu’organisateurs."

Le départ se fera depuis le stade Fallon à 10h45 et chacun sera libre de choisir sa distance. "Nous proposons une boucle de 3 km que chaque participant peut choisir de parcourir une, deux ou trois fois. Nous proposons également une marche nordique d’une quinzaine de kilomètres qui traversera la magnifique zone de l’Hof-ter-Musschem, la Ferme des Moineaux et le parc des Sources situé dans la commune de Woluwe Saint-Lambert. Mais peu importe la distance choisie, le but est de rendre cet événement le plus festif possible."