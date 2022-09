La finale du Kids Challenge de VTT aura lieu à Orp ce samedi

L’équipe perwézienne de Thibaut Ullens a proposé ses services et souhaitait dans un premier temps faire cette finale dans un haut lieu du VTT en Brabant wallon: le Bois des Rêves. Hélas, le site qui est un lieu idéal pour la pratique n’est plus autorisé pour de telles organisations, sur décision de la Province du Brabant wallon.

Thibaut Ullens a été avisé que la Province a décidé "effectivement de ne plus organiser d’événements de grande ampleur sur la piste VTT."

Dans le milieu, on a du mal à comprendre, d’autant que, voici pas si longtemps, une importante course d’orientation s’y est disputée. Mais quoi qu’il en soit, il en fallait plus pour décourager le MTB Team Spirit qui a rebondi du côté d’Orp, qui a le vent en poupe en matière d’organisations sportives cette saison et qui accueillera donc la finale du Kid Challenge, sur le site du moto-cross et des cyclo-cross. "Nous avons concocté un tracé à l’ancienne mais assez physique. Le site naturel est vraiment agréable pour la pratique du VTT en compétition et nous avons veillé à utiliser les parties du bois où il n’y a pas de boue. Nous allons vivre une belle fête du sport avec plus de 150 enfants qui vont en découdre sportivement."