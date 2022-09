Avec les moyens du bord, le club aura disputé trois rencontres face à Mont-St-Guibert, Chastre et Huppaye (en ayant encaissé trente-trois fois pour deux goals marqués, NDLR) et déclaré deux forfaits pour les déplacements à Chaumont et Perwez avant de se rendre à l’évidence.

Il n’était pas possible de poursuivre dans ces conditions et la compétition des Jandrinois s’arrête donc ici. "La décision a été prise mercredi soir en concertation avec le comité, précise le vice-président, Julien Gasiaux. On a exposé la situation aux joueurs et tout le monde la comprend. Pour ce week-end (et le déplacement à Jodoigne B, NDLR), il s’agit d’un forfait normal car il y a des détails à régler sur le plan administratif, mais la décision est prise et on va bien déclarer forfait général. On savait que ce serait très compliqué mais on a quand même décidé de tenter le coup. Je tiens à remercier les joueurs qui ont disputé ces trois rencontres dans des conditions compliquées. Malgré les gros scores, tous ces gens ont respecté leur parole et l’ambiance est restée bonne jusqu’à la semaine dernière."

La saison du FC Jandrain ne s’arrête pas totalement puisque le noyau originellement prévu pour évoluer en réserve, va débuter son championnat ce dimanche matin à Huppaye après sa pige en P3.

« Remettre le club à flot »

En coulisses, les dirigeants ont pas mal de choses à régler après le décès du président, Bernard Docquier, il y a quelques semaines. "C’est l’inconvénient quand une seule personne s’occupe de la plupart des tâches, poursuit Julien Gasiaux. Là, on est occupé à élargir le comité car il y a beaucoup de choses à régler. Un comité qu’on espère étoffer davantage car on part dans l’idée de remettre le club à flot et d’avoir de nouveau une équipe première la saison prochaine."