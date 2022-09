De nombreuses blessures minent la préparation des Castors Braine

Outre qu’il ne peut répéter ses systèmes car l’effectif n’est toujours pas à dix, le mentor nordiste craint de voir son équipe alterner plusieurs courants. "Il y a deux choses perturbantes. La première, c’est que vu les absences, certaines filles évoluent dans un registre de jeu qui n’est pas le leur. Dans les absentes, il y a quasi trois joueuses qui peuvent prétendre au cinq de base. La seconde, c’est le niveau physique des filles. Je ne peux pas demander à celles qui sont là de ralentir la cadence pour celles qui auront un retard à combler. On va avoir des niveaux physiques différents."

Outre les quelques minutes octroyées à Nina Robert et Alice Devos (soutenue par une belle délégation du BC Genappe Lothier où son père est trésorier), les Castors ont pu compter mercredi sur l’apport offensif et le travail de sape de Reka Lelik. Capable de (très bien) shooter à distance, polyvalente et dure en défense, la Hongroise sera sans doute l’une des attractions de la saison brainoise. "Elle est différente mais Reka a un profil à la Konig, informe Dusart. C’est une pépite pas chère de 23 ans. Elle va être une surprise pour beaucoup d’adversaires, pas pour moi. Je la suis depuis deux ans. On a essayé de la faire venir la saison dernière. C’est sa première expérience à l’étranger. On a beaucoup discuté. Si elle confirme les attentes, elle peut s’apprêter à doubler ou tripler son salaire dans les deux ans."

Face à Keltern à Saarlouis

Les Castors se rendent ce week-end à Saarlouis (Allemagne). La Slovène Kroselj pourrait effectuer son retour. Les dames de Fred Dusart joueront deux matchs: le samedi face à l’équipe locale, le dimanche face à Keltern.