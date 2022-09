C'est officiel: le championnat FCWB de cyclo-cross aura lieu à Orp le 23 octobre prochain

Et quand, à côté de cela, on propose d’excellentes infrastructures pour l’accueil du public et des participants, sans oublier les vestiaires avec douches et le vaste parking, ainsi qu’une zone matériel adaptée, il n’en fallait pas plus pour convaincre la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles (FCWB) d’attribuer un championnat pour cette année.

Voici quelques semaines, Jean-Paul Van Horebeek a noué les contacts nécessaires pour obtenir le championnat de la fédération. Si depuis quelque temps, la rumeur était positive, la décision officielle est désormais tombée, pour le plus grand plaisir des Orpois. "Ce sera encore un bel événement cycliste à Orp-le-Grand avec cette adjudication des championnats FCWB de cyclo-cross qui seront greffés à notre organisation du Challenge Henri Bensberg, lors de la deuxième manche ce 23 octobre. Tout cela est rendu possible grâce à l’administration communale d’Orp-Jauche mais aussi au club de football du RFC Orp-Noduwez, avec qui nous collaborons pour l’événement. Ils apporteront leurs aides techniques logistiques et financières. Et puis, personnellement, je dis merci à la FCWB de me faire confiance pour l’organisation de l’événement. Nous allons encore proposer un beau rendez-vous, sur un circuit digne des plus grands cyclo-cross belges actuels."

L’envie d’aller encore plus loin dans la hiérarchie du cyclo-cross

Par ailleurs, Jean-Paul Van Horebeek souhaite aller plus loin encore dans la hiérarchie des organisations de cyclo-cross. "Il ne me faut que l’apport financier pour pouvoir rivaliser avec les plus grands cyclo-cross du pays. Mais la base est là ainsi que l’envie, le site, les installations et le circuit."