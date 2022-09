Une nouvelle équipe en P4 dames à Rixensart

Les jeunes filles sont particulièrement motivées. "À l’exception de quelques joueuses, les filles s’entraînent trois à quatre fois par semaine et jouent deux matchs par week-end. Nous ne les poussons pas à multiplier les entraînements. L’initiative vient des filles. Nous avons juste organisé les choses de manière à leur proposer les entraînements qu’elles souhaitaient, qu’elles soient accompagnées d’entraîneurs de qualité. Elles sont très motivées et progressent très vite. Je les entraîne le mercredi pendant 2h30 au cours desquelles elles ont une séance de renforcement musculaire pour prévenir les blessures. Nous pouvons compter sur Loreleï Perceval et Théo Lefèvre pour les deux autres entraînements de la semaine. Robin Selfslagh est leur coach de référence."

Les entraînements paient, les premiers résultats en attestent: "L’équipe compte déjà deux victoires en deux matches. Une victoire en match amical contre Namur et une autre lors de la première journée de championnat le week-end dernier contre Tubize."