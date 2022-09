P3D: Le tour des clubs

Jodoigne B sort d’un succès compliqué mais large dans les chiffres (6-2) en ayant planté quatre goals en seconde période contre Grez B. "C’est une belle victoire en deuxième mi-temps, oui, mais on a surtout eu chaud en première et il a fallu secouer tout le monde à la pause, souligne le T2, Bertrand Art. Il fallait faire en sorte que le groupe se réveille car le match ne prenait pas une bonne tournure pour nous face à un adversaire qui nous était supérieur même si on avait eu des occasions."

Tout s’est finalement bien terminé mais la jeune formation de la Cabouse reste trop irrégulière dans ses prestations malgré les renforts de l’équipe première, dimanche dernier. "C’est tout à fait ça! Le truc, c’est qu’on devait montrer autre chose en première mi-temps avec les trois joueurs descendus de D3 qui auraient dû tirer le reste de l’équipe vers le haut grâce à leur expérience. Heureusement, on a pris les trois points et réalisé une bonne opération mais il faudra continuer là-dessus."

Notre interlocuteur, qui est aussi le coordinateur du foot à cinq de la RAS en plus de coacher les U11 et les U14, forme un duo complémentaire avec Johan Grommen en P3. "Celui-ci me forme un peu car je débarque dans le foot à onze contre onze et ça se passe super bien. En son absence, la semaine dernière, c’est moi qui ai dirigé les deux entraînements et le match."

À l’heure d’écrire ces lignes, la tenue du match de ce samedi face à Jandrain était fortement incertaine en raison d’un possible forfait des Jandrinois.

L’affiche

Perwez B en confiance à Orp-Noduwez

Deux semaines après leur défaite à Grez, les Perwéziens se sont remis dans une spirale positive en s’imposant 4-0 face à Incourt. "Ça redonne confiance au groupe mais je suis surtout satisfait de la manière dont on travaille avec une philosophie bien assimilée, souligne le coach, Hicham Zougagh. On se présentera donc tout en confiance, ce week-end, face à Orp. C’est un bon bloc mais aussi une équipe joueuse comme la nôtre. Ce sera compliqué pour moi puisque l’ensemble de l’effectif sera disponible."

En guise de préparation, Perwez B dispute un match amical ce jeudi soir contre les U19 interprovinciaux de Meux "afin de donner du temps de jeu à tout le monde."

Gaëtan Gramme aura aussi préparé la rencontre de ce dimanche en donnant du temps de jeu à l’ensemble de son effectif lors de la joute amicale de mardi face à Geer (P4 Liège). "On espère que Calvin Docquier pourra reprendre l’entraînement ce jeudi, sinon ce sera le même quinze que contre Chastre, précise l’entraîneur d’Orp-Noduwez. On reste sur une prestation très positive, le week-end dernier, mais ce sera une autre paire de manches ici en déplacement, en sachant qu’on a un 0/6 après nos deux premiers déplacements. Perwez ayant le même nombre de points, je m’attends à un match compliqué."

Père et fils opposés

Ce sera aussi un match particulier à plus d’un titre pour le coach orpois.

"Mon fils Allan et mon ami Jimmy Toury évoluent à Perwez. Ils s’entraînent tous les deux avec la P1 mais jouent avec la P3. Je suis persuadé que ces deux loustics seront très motivés et j’essayerai également de motiver les miens au maximum. Les deux équipes alternant le bon et le moins bon, ce sera du 50-50 et ça se jouera certainement sur des détails.

Le tour des équipes en P3D

Chastre B

Après Orp, "il n’y a pas de quoi paniquer car on a fait des erreurs face à plus expérimenté et on a pris confiance malgré tout car les enseignements sont positifs. On aborde donc Mélin pour le gagner ce match", détaille Jonathan Fadeur (T1).

Mont-Saint-Guibert

Ribant revient, De Lange est absent. "On doit se remettre en question pour savoir ce qu’on veut faire dans ce championnat, indique Gaël Vanderbrugge (T1). Ottignies est une équipe pas si facile à manier, on devra être plus solide."

Huppaye

Le match de ce soir (sans Mouteau, Ruth, De Henau, Legrand et Pagnoul) contre Incourt est important "car il nous faut le déclic attendu, aspire Marc Warnant (T1). Je ne connais pas l’adversaire mais on ne peut pas se permettre de perdre des points."

Incourt

Des suspendus (M. Pierquin, T. Hoedenaeken), "des absents un jeudi et l’inconnue liée à cette équipe d’Huppaye qui a quand même changé mais qui n’a pris que trois buts à Walhain font qu’il est difficile de se projeter", note Vincent Charlet (T1).

Mont-Saint-André

Le premier succès "fait du bien au moral même si c’est la suite logique car on méritait mieux contre Jodoigne, souligne Stéphane Decock (T1). Avec le même état d’esprit, on peut donner une bonne opposition à Walhain." Scherrens est suspendu.

Mélin

Carlier se marie ce week-end. "La grosse prise de conscience avant Ronvau est à confirmer dans la longévité et on devra encore respecter les consignes à la lettre à Chastre où l’on avait été battu l’année passée", rappelle Benoit Lamine (T1).

Wavre-Limal B

Après le match d’hier à Ottignies, l’équipe enchaîne sans Schildermans. "C’est un rythme de Ligue des Champions et ce sera rebelotte la semaine prochaine, indique Mohamed Riani (T1). Grez est jeune et bien en place, il faudra du caractère."

Grez-Doiceau B

Il faut être moins naïf défensivement. "Limal est une belle équipe et fait de bons résultats, note Nicolas Gilles (T1). Si on a plus de réussite et qu’on évite les petites erreurs, on peut prendre le dessus." Dael, De Reymaeker et Mozzon sont out.

Walhain

Misson rentre, Ducornait reprend. "On ne bute pas assez et on se fait chaque fois des sueurs froides, regrette Mathieu Michielsens (T1). Mont-Saint-André alterne le chaud et le froid mais il faut se méfier car c’est le match piège par excellence."

Ottignies B

Ce sera le troisième match en sept jours, dimanche. Hussein, Wauters, Leclere, Macieira et Galan vont tous rentrer "mais ils reviennent sans entraînement et on va essayer de bien se défendre à Mont-St-Guibert", détaille José Mendès (T1)