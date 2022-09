P3D: Clément Tossens donne la note aux Aviateurs

Notre interlocuteur a choisi de redescendre en P3 pour deux raisons. "J’ai été longtemps blessé (NDLR: hernie discale) et je voulais reprendre du plaisir. Je viens aussi de sortir de rhéto et en plus d’avoir entamé une formation en plomberie/chaufferie, j’ai des projets dans le domaine musical. Je fais partie d’un groupe de pop-rap et je m’occupe plutôt des instruments à défaut de chanter. Je ne dirais pas qu’on est connu mais ça commence à prendre et avec les concerts et le boulot, cela devenait trop contraignant pour continuer à jouer en P1. Mais je n’ai pas perdu le goût du foot et rien ne dit que je ne remonterai pas plus tard."

Clément a suivi sa formation dans des clubs néerlandophones. "Comme mon père et mon grand-père, faire du foot était une évidence. Avant d’évoluer avec la P1 et les U19 de Meux, je venais de quatre saisons à Overijse et d’OHL où j’ai joué de U8 à U12. Même si j’habite à Tourinnes-Saint-Lambert, mon père était motivé pour faire les déplacements et cela m’a permis de recevoir une sacrée formation technique en élites."

Les Aviateurs ont débuté par un 11/15. "Il y a un petit goût amer d’avoir perdu des points à Incourt et à Mélin par manque de réussite alors qu’on aurait dû passer au-dessus. Là, on reste sur une belle remonté à Mont-St-Guibert où l’on a gagné 2-4 après avoir été mené 2-0. Cela prouve qu’on peut réussir de belles choses. Après, je ne suis pas le mieux placé pour définir notre objectif car je ne connais pas encore la série et je découvre une nouvelle équipe chaque semaine. Le plus important est de garder le groupe soudé car les qualités sont là, et il faudra prendre le match de samedi à Chaumont très sérieusement car c’est aussi un adversaire costaud."

Kaye et Voos vont rentrer.