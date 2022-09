P3B: Les jeunes d’Ophain déjà bien installés en P3

La mayonnaise a pris plus vite que prévu entre les jeunes et les plus chevronnés. "Je fais partie des U17 qui sont montés en P3. Nous avons été bien accueillis par les anciens et on écoute leurs conseils. C’est comme si on formait une famille désormais, avec une bonne cohésion et une bonne mentalité."

L’attaquant de dix-sept ans a planté un doublé le week-end dernier, ce qui lui a valu d’être appelé en P2 cette semaine. "Ça dépend de la personne mais en tant que jeune, on essaye de se fondre petit à petit dans le collectif. En ce qui me concerne, j’ai vite trouvé mes marques. Je suis très content de mon dernier match et même si d’autres le méritent, je suis super heureux d’aller faire ces deux entraînements avec l’équipe première. C’est l’un de mes objectifs pour le futur et si ça se produit un peu plus tôt, ce n’est que du positif."

Étudiant au collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud, Laszlo a rejoint le club il y a trois ans. "Très jeune, j’ai pratiqué l’athlétisme mais c’était juste pour m’amuser et je ne faisais pas de compétition. J’ai découvert le foot à l’école pendant les pauses et j’ai rejoint le RCS Brainois à l’âge de douze ans car j’habitais tout près. Braine était très compétitif mais je trouvais qu’on laissait trop les jeunes sur le banc. Nathan Denisty (qui a aussi intégré la P3) m’a conseillé de rejoindre Ophain où j’ai découvert un club très familial. Si on continue comme ça, je pense qu’on peut aller très loin et viser le haut du classement."